Трагедия в Ижевске отразилась на школах во Владивостоке

Posted 27 сентября 2022, 06:53
Published 27 сентября 2022, 06:53
Modified 27 сентября 2022, 06:53
Updated 27 сентября 2022, 06:53
Власти города рассказали, что поручили руководству школ усилить дежурство и провести инструктаж с учащимися.
Некоторые ребята и педагоги уже успели опробовать новую пропускную систему от «Цифрового Приморья». Для попадания в школы, где аппаратура уже работает, нужно использовать специальные карты-пропуска.
В остальных учреждениях образования турникеты начнут работать в течение двух ближайших недель, когда базы данных, необходимые для контроля пропуска, будут сформированы, — добавили в мэрии.
Помимо турникетов, в новую систему входят металлодетекторы и камеры наблюдения. Предусмотрен и «рубильник», который открывает все эвакуационные выходы из здании при пожаре.
Ранее «Восток-Медиа» писало, как губернатор Приморья Олег Кожемяко отреагировал на стрельбу в школе в Ижевске.