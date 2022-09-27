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Posted 27 сентября 2022, 06:53

Published 27 сентября 2022, 06:53

Modified 27 сентября 2022, 06:53

Updated 27 сентября 2022, 06:53

Трагедия в Ижевске отразилась на школах во Владивостоке

27 сентября 2022, 06:53
Сюжет
Безопасность
Администрации школ Владивостока усилили охрану на фоне трагедии в Ижевске. Важной частью системы безопасности стали новые пропускные пункты на входах.

Власти города рассказали, что поручили руководству школ усилить дежурство и провести инструктаж с учащимися. 

Некоторые ребята и педагоги уже успели опробовать новую пропускную систему от «Цифрового Приморья». Для попадания в школы, где аппаратура уже работает, нужно использовать специальные карты-пропуска.

В остальных учреждениях образования турникеты начнут работать в течение двух ближайших недель, когда базы данных, необходимые для контроля пропуска, будут сформированы, — добавили в мэрии.

Помимо турникетов, в новую систему входят металлодетекторы и камеры наблюдения. Предусмотрен и «рубильник», который открывает все эвакуационные выходы из здании при пожаре.

Ранее «Восток-Медиа» писало, как губернатор Приморья Олег Кожемяко отреагировал на стрельбу в школе в Ижевске.

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#Новости#Общество#Безопасность#Владивосток#Образование#Приморский край
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