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Posted 29 сентября 2022, 01:00

Published 29 сентября 2022, 01:00

Modified 29 сентября 2022, 04:18

Updated 29 сентября 2022, 04:18

«Нападение на колледж» произошло в Приморье через два дня после трагедии в Ижевске

29 сентября 2022, 01:00

Дебошир напал на студентов колледжа во Владивостоке

Сюжет
Происшествие
Жительница Владивостока рассказала о нападении некоего дебошира на местный колледж. По словам очевидицы, горожанина особенно интересовали учащиеся.

Странный мужчина нападал на учащихся колледжа во дворе, причём под горячую руку попадали и парни, и девушки.

Зайдя в колледж, он закурил и принялся оскорблять сотрудниц.

По словам очевидицы, виновник «нападения на колледж» выразил вполне конкретные требования. 

Требовал, чтобы мы отдали ему детей, студентов, — рассказала горожанка.

Дебошир безразлично отнёсся к перспективе встречи с полицейскими. Не уточняется, были ли стражи порядка вызваны на место происшествия.

Информация об инциденте появилась в telegram-канале novosti_vdk.

Ранее «Восток-Медиа» писало о нападении грабителя на девушку-почтальона в Приморье.

 

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#Новости#Владивосток#Происшествие#Драка#Приморский край#Дебошир
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