«Нападение на колледж» произошло в Приморье через два дня после трагедии в Ижевске

Дебошир напал на студентов колледжа во Владивостоке

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Жительница Владивостока рассказала о нападении некоего дебошира на местный колледж. По словам очевидицы, горожанина особенно интересовали учащиеся.

Странный мужчина нападал на учащихся колледжа во дворе, причём под горячую руку попадали и парни, и девушки. Зайдя в колледж, он закурил и принялся оскорблять сотрудниц. По словам очевидицы, виновник «нападения на колледж» выразил вполне конкретные требования. Требовал, чтобы мы отдали ему детей, студентов, — рассказала горожанка. Дебошир безразлично отнёсся к перспективе встречи с полицейскими. Не уточняется, были ли стражи порядка вызваны на место происшествия. Информация об инциденте появилась в telegram-канале novosti_vdk. Ранее «Восток-Медиа» писало о нападении грабителя на девушку-почтальона в Приморье. Передали психиатрам: что известно о нападении на колледж во Владивостоке Узнать подробнее