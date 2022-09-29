«Нападение на колледж» произошло в Приморье через два дня после трагедии в Ижевске

Posted 29 сентября 2022, 01:00
Published 29 сентября 2022, 01:00
Modified 29 сентября 2022, 04:18
Updated 29 сентября 2022, 04:18
Странный мужчина нападал на учащихся колледжа во дворе, причём под горячую руку попадали и парни, и девушки.
Зайдя в колледж, он закурил и принялся оскорблять сотрудниц.
По словам очевидицы, виновник «нападения на колледж» выразил вполне конкретные требования.
Требовал, чтобы мы отдали ему детей, студентов, — рассказала горожанка.
Дебошир безразлично отнёсся к перспективе встречи с полицейскими. Не уточняется, были ли стражи порядка вызваны на место происшествия.
Информация об инциденте появилась в telegram-канале novosti_vdk.
Ранее «Восток-Медиа» писало о нападении грабителя на девушку-почтальона в Приморье.