Снег и -3°C: леденящий душу прогноз от главного синоптика Приморья

Posted 29 сентября 2022, 02:45
Published 29 сентября 2022, 02:45
Modified 18 февраля, 06:50
Updated 18 февраля, 06:50
По словам Бориса Кубая, похолодание до -3°C вероятно уже 4–6 октября. Заморозки будут связаны с приближение холодного атмосферного фронта.
Синоптики ожидают и выпадение осадков в начале месяца. На большей части территории края пройдут дожди, а в горной местности 4–5 октября не исключены снегопады.
До конца сентября и в первые дни октября будет сохраняться относительно тёплая погода. Во Владивостоке столбики термометров могут подниматься до +18°С и выше.
Ранее «Восток-Медиа» публиковало прогноз погоды на 1–2 октября. Местами в регионе может потеплеть до +27°C.