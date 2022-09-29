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Posted 29 сентября 2022, 02:45

Published 29 сентября 2022, 02:45

Modified 18 февраля, 06:50

Updated 18 февраля, 06:50

Борис Кубай рассказал о похолодании и снегопадах в Приморье в октябре

Снег и -3°C: леденящий душу прогноз от главного синоптика Приморья

29 сентября 2022, 02:45
Фото: 1MI.

Борис Кубай рассказал о похолодании и снегопадах в Приморье в октябре

Сюжет
Прогноз погоды
Глава Примгидромета Борис Кубай рассказал, какая погода ожидается в Приморском крае в начале октября. Температура воздуха может опуститься до -3°C, а местами может даже выпасть снег.

По словам Бориса Кубая, похолодание до -3°C вероятно уже 4–6 октября. Заморозки будут связаны с приближение холодного атмосферного фронта.

Синоптики ожидают и выпадение осадков в начале месяца. На большей части территории края пройдут дожди, а в горной местности 4–5 октября не исключены снегопады.

До конца сентября и в первые дни октября будет сохраняться относительно тёплая погода. Во Владивостоке столбики термометров могут подниматься до +18°С и выше.

Ранее «Восток-Медиа» публиковало прогноз погоды на 1–2 октября. Местами в регионе может потеплеть до +27°C.

#Новости#Общество#Прогноз погоды#Холод#Приморский край
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