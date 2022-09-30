vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 30 сентября 2022, 02:10

Published 30 сентября 2022, 02:10

Modified 30 сентября 2022, 02:10

Updated 30 сентября 2022, 02:10

100 тысяч и «горячая линия»: как помогают резервистам в Артёме

30 сентября 2022, 02:10
Сюжет
Спецоперация
В рамках объявленной президентом РФ частичной мобилизации военнообязанных граждан из запаса призывают в разных муниципалитетах Приморья. В Артемовском городском округе организации, где мобилизованы работники, оказывают помощь им и их семьям.

В АО «Дробильно-сортировочный завод», расположенном в поселке Заводской, трудятся 270 человек. Повестки в военкомат получил уже 21 человек.

— Средний возраст мобилизованных работников — 30 лет. Это преимущественно рабочие специальности — дробильщики, конвейеровщики, грохотовщики, водители автосамосвалов и фронтальных погрузчиков, а также контролеры службы охраны, — сообщил управляющий АО «ДСЗ» Владимир Куренков. — Все решения, касающиеся социальной поддержки, принимаются на уровне компании «Востокцемент» и распространяются на все предприятия холдинга.

Руководство группы компаний «Востокцемент», куда входит завод, приняло решение оказать всем мобилизованным с предприятий мужчинам единовременную материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. Эти средства станут подспорьем их семьям, пока трудовой договор по действующему законодательству приостанавливается, а вопрос с заключением контракта о прохождении военной службы еще не решен.

— Востокцемент также создал оперативный штаб, своего рода «горячую линию», куда могут обратиться наши сотрудники и их близкие, — уточнил Владимир Куренков. — За всеми мобилизованными сохраняются их рабочие места, но без вопросов не обойтись: как получить зарплату сотрудника, которого буквально день в день мобилизовали, что будет с его рабочим местом и так далее.

Круглосуточно и без выходных дней мобилизованные сотрудники и члены их семей могут задать все интересующие вопросы по номеру телефона: + 7 (924) 126-38-34. Принимаются звонки и сообщения в WhatsApp. Там дадут ответы по общим вопросам, касающимся мобилизации, при необходимости окажут юридическую помощь и проконсультируют по вопросам трудовых отношений.

Напомним, что в Артемовском городском округе власти одними из первых в Приморском крае инициировали создание центра оказания поддержки семьям мобилизованных и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Он расположился в самом центре города, на улице Кирова, 3. Там же работает колл-центр: 8-924-120-40-00, 8-914-725-77-11.

#Артём#СВО#Спецоперация#Приморский край#Соцподдержка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика