100 тысяч и «горячая линия»: как помогают резервистам в Артёме

Posted 30 сентября 2022, 02:10
Published 30 сентября 2022, 02:10
Modified 30 сентября 2022, 02:10
Updated 30 сентября 2022, 02:10
В АО «Дробильно-сортировочный завод», расположенном в поселке Заводской, трудятся 270 человек. Повестки в военкомат получил уже 21 человек.
— Средний возраст мобилизованных работников — 30 лет. Это преимущественно рабочие специальности — дробильщики, конвейеровщики, грохотовщики, водители автосамосвалов и фронтальных погрузчиков, а также контролеры службы охраны, — сообщил управляющий АО «ДСЗ» Владимир Куренков. — Все решения, касающиеся социальной поддержки, принимаются на уровне компании «Востокцемент» и распространяются на все предприятия холдинга.
Руководство группы компаний «Востокцемент», куда входит завод, приняло решение оказать всем мобилизованным с предприятий мужчинам единовременную материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. Эти средства станут подспорьем их семьям, пока трудовой договор по действующему законодательству приостанавливается, а вопрос с заключением контракта о прохождении военной службы еще не решен.
— Востокцемент также создал оперативный штаб, своего рода «горячую линию», куда могут обратиться наши сотрудники и их близкие, — уточнил Владимир Куренков. — За всеми мобилизованными сохраняются их рабочие места, но без вопросов не обойтись: как получить зарплату сотрудника, которого буквально день в день мобилизовали, что будет с его рабочим местом и так далее.
Круглосуточно и без выходных дней мобилизованные сотрудники и члены их семей могут задать все интересующие вопросы по номеру телефона: + 7 (924) 126-38-34. Принимаются звонки и сообщения в WhatsApp. Там дадут ответы по общим вопросам, касающимся мобилизации, при необходимости окажут юридическую помощь и проконсультируют по вопросам трудовых отношений.
Напомним, что в Артемовском городском округе власти одними из первых в Приморском крае инициировали создание центра оказания поддержки семьям мобилизованных и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Он расположился в самом центре города, на улице Кирова, 3. Там же работает колл-центр: 8-924-120-40-00, 8-914-725-77-11.