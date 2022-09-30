100 тысяч и «горячая линия»: как помогают резервистам в Артёме

Руководство группы компаний «Востокцемент», куда входит завод, приняло решение оказать всем мобилизованным с предприятий мужчинам единовременную материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. Эти средства станут подспорьем их семьям, пока трудовой договор по действующему законодательству приостанавливается, а вопрос с заключением контракта о прохождении военной службы еще не решен.