Челябинская область – третья в стране по экспорту макаронных изделий

По информации «Агроэкспорта», в мире всё больше потребляют макарон, и эта тенденция не снижается. Это связано главным образом с ростом населения и урбанизацией. Все более популярной становятся азиатская и средиземноморская кухни, пользуется повышенным спросом лапша быстрого приготовления. В последние годы благодаря увлечению здоровым образом жизни идет развитие новых сегментов рынка. В частности, речь о макаронах, на изготовление которых идет цельнозерновая, гречневая и рисовая мука, органической пасте и макаронных изделиях, не содержащих глютен. По мнению экспертов, в течение ближайших пяти лет спрос на них будет только расти.