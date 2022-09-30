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Posted 30 сентября 2022, 11:41

Published 30 сентября 2022, 11:41

Modified 30 сентября 2022, 11:41

Updated 30 сентября 2022, 11:41

Челябинская область – третья в стране по экспорту макаронных изделий

30 сентября 2022, 11:41
По данным федерального центра «Агроэкспорт» российского Минсельхоза, в первом полугодии этого года Челябинская область оказалась в тройке лидеров среди регионов РФ, экспортирующих макаронные изделия.

Объем поставок за границу в денежном выражении составляет 6,1 миллиона долларов, что на 12 процентов превышает прошлогодние показатели на эту же дату.

Как сообщает kursdela.biz, произведенные в Челябинской области макароны и мука экспортируются во многие страны мира. Самые большие объемы закупаются Казахстаном, Киргизией, Беларусью, Арменией и Китаем.

По информации «Агроэкспорта», в мире всё больше потребляют макарон, и эта тенденция не снижается. Это связано главным образом с ростом населения и урбанизацией. Все более популярной становятся азиатская и средиземноморская кухни, пользуется повышенным спросом лапша быстрого приготовления. В последние годы благодаря увлечению здоровым образом жизни идет развитие новых сегментов рынка. В частности, речь о макаронах, на изготовление которых идет цельнозерновая, гречневая и рисовая мука, органической пасте и макаронных изделиях, не содержащих глютен. По мнению экспертов, в течение ближайших пяти лет спрос на них будет только расти.

Больше 50 процентов всех макаронных изделий, изготавливаемых в мире, потребляет население дружественных РФ стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Поэтому Россия имеет хорошие перспективы для экспорта макаронных изделий.

В РФ их производители могут воспользоваться экспортными гидами, выпускающимися «Агроэкспортом» на протяжении последних трех лет. Их принцип - «продукт – страна». Такие справочники содержат подробную информацию, касающуюся экономики, потенциальных партнеров и конкурентов, каналов сбыта, требований к продукту, логистических особенностей и других характеристик.

Такая информация способствует освоению новых рынков и заключению перспективных контрактов. При этом экспортирующие компании экономят свое время и средства.

По словам управляющего директора челябинского предприятия «Макфа» Антона Белоусова, в минувшем году специалисты «Агроэкспорта» разработали для них дорожную карту, помогающую экспортировать муку, макаронные изделия и крупы, благодаря чему был заключен большой контракт с сетью в Саудовской Аравии на поставки муки. Первая почти тысяча тонн уже отгружена, а всего до марта будущего года туда уйдет пять тысяч тонн. В «Макфе» такие цифры называют серьезными.

На сегодняшний день специалисты "Агроэкспорта" выпустили еще один гид, помогающий поставлять макаронные изделия в КНР. Подходит к концу разработка еще двух новых гидов, помогающих экспортировать макароны в Объединенные Арабские Эмираты и Индонезию.

 

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