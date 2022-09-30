Известная на всё Приморье компания меняет название

Posted 30 сентября 2022, 03:51
Published 30 сентября 2022, 03:51
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Агентство «Автостат» сообщает, что компания будет называться просто «Соллерс», как она уже именовалась в прошлом.
Решение связано с выходом фирмы из-под контроля «Соллерс Груп». Основной акционер ещё в августе продал свои 76,7% пакета акций «Альтер Инвест».
Жителям Приморского края компания «Соллерс» известна в первую очередь как владелец части совместного предприятия с Mazda, расположенного во Владивостоке.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что представители российской фирмы ведут переговоры с японскими партнёрами о выкупе их доли в предприятии.
Предполагается, что в будущем фабрику задействуют дял выпуска других автомобилей.
Источник раскрыл причину, заставившую руководство Mazda задуматься о продаже своей части завода.