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Posted 30 сентября 2022, 03:51

Published 30 сентября 2022, 03:51

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

тематическое фото

Известная на всё Приморье компания меняет название

30 сентября 2022, 03:51
Фото: 1MI. тематическое фото

Российский автопроизводитель «Соллерс Груп» изменит название

Сюжет
Завод
Автомобилестроительная компания «Соллерс Авто», которому принадлежит доля в заводе во Владивостоке, поменяет название. Руководство компании решило вернуться к истокам.

Агентство «Автостат» сообщает, что компания будет называться просто «Соллерс», как она уже именовалась в прошлом.

Решение связано с выходом фирмы из-под контроля «Соллерс Груп». Основной акционер ещё в августе продал свои 76,7% пакета акций «Альтер Инвест».

Жителям Приморского края компания «Соллерс» известна в первую очередь как владелец части совместного предприятия с Mazda, расположенного во Владивостоке.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что представители российской фирмы ведут переговоры с японскими партнёрами о выкупе их доли в предприятии.

Предполагается, что в будущем фабрику задействуют дял выпуска других автомобилей.

Источник раскрыл причину, заставившую руководство Mazda задуматься о продаже своей части завода.

 

#Новости#Экономика#Владивосток#Завод#Предприятие#Приморский край
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