На дорогах Приморья установили более 120 камер видеонаблюдения — список

Posted 3 октября 2022, 10:35
Published 3 октября 2022, 10:35
Modified 3 октября 2022, 10:35
Updated 3 октября 2022, 10:35
В министерстве цифрового развития и связи Приморского края отметили, что новые камеры смогут отследить превышение скоростного режима на трассах, выезды на «встречку», нарушение стоп-линии и другие ошибки водителей ТС.
Эксперты подчеркнули, что камер два вида: 123 — стационарных и 3 — мобильных. Особенное внимание уделили перекресткам и пешеходным переходам.
Рубежи контроля установили на следующих маршрутах:
И на других направлениях.
Ранее «Восток-Медиа» писало о ДТП, которое перекрыло целую трассу. Столкновение произошло во Владивостоке.