vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 3 октября 2022, 10:35

Published 3 октября 2022, 10:35

Modified 3 октября 2022, 10:35

Updated 3 октября 2022, 10:35

На дорогах Приморья установили более 120 камер видеонаблюдения — список

На дорогах Приморья установили более 120 камер видеонаблюдения — список

3 октября 2022, 10:35
Фото: 1MI.
Сюжет
Дороги
Всего установили 126 камер-фиксаторов на множестве дорог в Приморье. Благодаря новым камерам видеонаблюдения можно будет отследить ДТП и распознать нарушения ПДД.

В министерстве цифрового развития и связи Приморского края отметили, что новые камеры смогут отследить превышение скоростного режима на трассах, выезды на «встречку», нарушение стоп-линии и другие ошибки водителей ТС.

Эксперты подчеркнули, что камер два вида: 123 — стационарных и 3 — мобильных. Особенное внимание уделили перекресткам и пешеходным переходам.

Рубежи контроля установили на следующих маршрутах:

  • Города: Владивосток, Артем, Находка, Уссурийск
  • Дороги: Хабаровск — Владивосток, Артем — Находка — порт Восточный, Осиновка — Рудная Пристань, Раздольное — Хасан — Славянка, Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово, Уссурийск — Пограничный — Госграница.

И на других направлениях.

Ранее «Восток-Медиа» писало о ДТП, которое перекрыло целую трассу. Столкновение произошло во Владивостоке.

#Новости#Общество#Дороги#Приморский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика