«Крыша поехала» — последствия природной аномалии удивили жителей Приморья

Posted 4 октября 2022, 04:32
Published 4 октября 2022, 04:32
Modified 4 октября 2022, 04:32
Updated 4 октября 2022, 04:32
Сильный ветер снес крышу на ул. Верхне-морской, 106 в Находке. Она приземлилась прямо на припаркованные автомобили, однако точной информации об ущербе не имеется. Также из-за ветра снесло боксерский автомат около ГУМа.
Разбушевавшаяся стихия наблюдается и во Владивостоке. В ДВФУ студенты наблюдали жуткое зрелище — крыша корпуса Е дрожала. Ее вот-вот может сорвать вниз. По словам очевидцев, такое происходит не в первый раз.
Ранее «Восток-Медиа» писало о сильном ветре и снеге. В центральных районах Приморского края осадки могут наблюдаться в течение всего дня 4 октября.