«Крыша поехала» — последствия природной аномалии удивили жителей Приморья

Разбушевавшаяся стихия наблюдается и во Владивостоке. В ДВФУ студенты наблюдали жуткое зрелище — крыша корпуса Е дрожала. Ее вот-вот может сорвать вниз. По словам очевидцев, такое происходит не в первый раз.