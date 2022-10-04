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Posted 4 октября 2022, 04:32

Published 4 октября 2022, 04:32

Modified 4 октября 2022, 04:32

Updated 4 октября 2022, 04:32

«Крыша поехала» — последствия природной аномалии удивили жителей Приморья

4 октября 2022, 04:32
Сюжет
Происшествие
Сильный ветер снес целую крышу здания в Находке. Она буквально «поехала» и приземлилась на припаркованные автомобили.

Сильный ветер снес крышу на ул. Верхне-морской, 106 в Находке. Она приземлилась прямо на припаркованные автомобили, однако точной информации об ущербе не имеется. Также из-за ветра снесло боксерский автомат около ГУМа.

Разбушевавшаяся стихия наблюдается и во Владивостоке. В ДВФУ студенты наблюдали жуткое зрелище — крыша корпуса Е дрожала. Ее вот-вот может сорвать вниз. По словам очевидцев, такое происходит не в первый раз.

Ранее «Восток-Медиа» писало о сильном ветре и снеге. В центральных районах Приморского края осадки могут наблюдаться в течение всего дня 4 октября.

#Новости#Видео#Происшествие#Приморский край
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