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Posted 4 октября 2022, 08:08

Published 4 октября 2022, 08:08

Modified 4 октября 2022, 08:08

Updated 4 октября 2022, 08:08

Отопительный сезон стартовал в Приморье

Отопительный сезон стартовал в Приморье

4 октября 2022, 08:08
Фото: 1MI.
Сюжет
Отопление
Первые два муниципалитета Приморья уже получили отопление. Другие населенные пункты почувствуют тепло батарей в скором времени — все будет зависеть от погодных условия в крае.

В министерстве ЖКХ Приморского края сообщили, что в Пограничном и Тернейском округах суммарно работает 9 котельных. Они подают тепло в 17 культурно и социально значимых объектов.

Тернейский округ ежегодно получает отопление первым и последний же отключается от него. В ближайшее время трубы нагреются в Красноармейском районе. Местная администрация уже издала соответствующее постановление.

Заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко уточнила, что на протяжении всего зимнего периода в крае будут функционировать 822 котельные. Они не дадут замерзнуть 1710 муниципальным учреждениям и 11 769 жилым домам.

Все работы для подготовки к холодам завершены. Остались незначительные детали, которые не повлияют на отопление. Это ремонт помещений и вспомогательной техники, а также приведение территории в порядок после улучшения теплотрасс.

Ранее «Восток-Медиа» писало о количестве соцучреждений, которые готовы к зиме. Всего их 1692 по всему региону.

Информирование граждан проходит в рамках государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере жилищного строительства, предоставления земельных участков, создания инфраструктуры, а также направленных на улучшение жилищно-коммунального обслуживания населения, проведение капитального ремонта многоквартирных домов, модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства.

#Новости#Общество#Отопление#Приморский край
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