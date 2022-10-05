Портрет ценой в целое состояние

Posted 4 октября 2022, 21:03
Published 4 октября 2022, 21:03
Modified 4 октября 2022, 21:11
Updated 4 октября 2022, 21:11
А графу Дмитрию Шереметьеву пришлось раскошелиться на целых 13 тысяч. И это в то время, когда годовое жалование военнослужащего в звании полковника составляло 1,2 тысяч рублей.
В Донецком художественном музее хранится мужской портрет кисти Кипренского. Имя человека, запечатленного на полотне, долгое время оставалось неизвестно. А разгадать загадку искусствоведам удалось лишь в наши дни. Кто же изображен на шедевре? Узнаете из нового выпуска проекта "В рамках Донбасса".