Портрет ценой в целое состояние

В Донецком художественном музее хранится мужской портрет кисти Кипренского. Имя человека, запечатленного на полотне, долгое время оставалось неизвестно. А разгадать загадку искусствоведам удалось лишь в наши дни. Кто же изображен на шедевре? Узнаете из нового выпуска проекта "В рамках Донбасса".