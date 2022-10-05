vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября 2022, 21:03

Published 4 октября 2022, 21:03

Modified 4 октября 2022, 21:11

Updated 4 октября 2022, 21:11

Портрет ценой в целое состояние

4 октября 2022, 21:03
Одним из самых дорогих русских художников, писавших в 19 веке, считался Орест Кипренский. Александр Сергеевич Пушкин заплатил живописцу за свой портрет 1 тысячу рублей.

А графу Дмитрию Шереметьеву пришлось раскошелиться на целых 13 тысяч. И это в то время, когда годовое жалование военнослужащего в звании полковника составляло 1,2 тысяч рублей.

В Донецком художественном музее хранится мужской портрет кисти Кипренского. Имя человека, запечатленного на полотне, долгое время оставалось неизвестно. А разгадать загадку искусствоведам удалось лишь в наши дни. Кто же изображен на шедевре? Узнаете из нового выпуска проекта "В рамках Донбасса".

#Общество#Видео
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика