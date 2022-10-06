Пермский застройщик должен более 1,3 миллиона рублей по 23 искам

В соответствии с данными Единой информационной системы жилищного строительства, с 2017 по 2020 годы компания «Пермский квартал» возвела семь домов. Среди них жилые здания «Выше мира», расположенные по адресу улица Власова, 4а, «Дуэт» по улице Энгельса, 27, «Рубин» по улице Тургенева, 33д, а также «Клевер» по улице Подлесной, 2, «Пионер» по улице Солдатова, 29. Кроме того, в список вошли две очереди ЖД «Циолковский», расположенные по улице Циолковского, 19. По этим объектам у застройщика есть обязательства перед дольщиками по устранению недостатков строительства в течение пяти лет.