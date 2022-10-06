Пермский застройщик должен более 1,3 миллиона рублей по 23 искам

Posted 6 октября 2022, 07:27
Published 6 октября 2022, 07:27
Modified 6 октября 2022, 07:27
Updated 6 октября 2022, 07:27
В региональном управлении Федеральной службы судебных приставов сообщили, что в отношении компании открыто 23 исполнительных производства. Об этом пишет properm.ru.
По словам приставов, компания-застройщик не отказывается от платежей. Но эти платежи на общую картину не влияют, так как они небольшие. Компания выплачивает их, однако общая сумма не меняется из-за того, что одно производство имеет проценты и неустойку.
В соответствии с данными Единой информационной системы жилищного строительства, с 2017 по 2020 годы компания «Пермский квартал» возвела семь домов. Среди них жилые здания «Выше мира», расположенные по адресу улица Власова, 4а, «Дуэт» по улице Энгельса, 27, «Рубин» по улице Тургенева, 33д, а также «Клевер» по улице Подлесной, 2, «Пионер» по улице Солдатова, 29. Кроме того, в список вошли две очереди ЖД «Циолковский», расположенные по улице Циолковского, 19. По этим объектам у застройщика есть обязательства перед дольщиками по устранению недостатков строительства в течение пяти лет.
На сайте компании-застройщика «ПМД» отмечается, что она работает с 2007 года. Ее специализацией является строительство жилой и коммерческой недвижимости. Сейчас в портфеле проектов ПМД 575 тысяч квадратных метров. В активном строительстве находится 135 тысяч квадратных метров.
По результатам прошлого года во Всероссийском едином ресурсе застройщиков (ЕРЗ.РФ) компания получила максимальный рейтинг надежности — пять звезд.
На первое июня текущего года компания была лидером в Перми по объему текущего строительства в классах комфорт и бизнес.