vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября 2022, 01:42

Published 7 октября 2022, 01:42

Modified 7 октября 2022, 01:47

Updated 7 октября 2022, 01:47

Десятки американских истребителей подняли в воздух в часе от Владивостока

7 октября 2022, 01:42

Южная Корея подняла 30 истребителей в воздух в ответ на учения КНДР

Сюжет
КНДР
Северокорейские лётчики провели учения недалеко от границы с Южной Кореей. В ответ на приближение самолётов КНДР южнокорейские власти подняли свои истребители.

Агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных сообщает, что в состав эскадрильи КНДР входили истребители и бомбардировщики.

В ответ на учения северокорейских лётчиков в небо были немедленно подняты 30 южнокорейских истребителей.

Большая часть парка самолётов ВВС Южной Кореи состоит из американских истребителей. Скорее всего, именно их задействовали в этот раз.

Расстояние от Владивостока до любой точки разделяющей Корейский полуостров демилитаризованной зоны не превышает 800 километров.

Обычный пассажирский самолёт способен преодолеть эту дистанцию за час.

Напомним, с конца сентября-начала октября в Корее сохраняется напряжённая обстановка.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пуске баллистических ракет в акваторию рядом с полуостровом. Незадолго до запуска к его берегам прибыл американский авианосец.

Происходящее в этой части мира очень беспокоит американцев, продолжающих следить за ситуацией со спутников.

Иностранная баллистическая ракета пролетела в полутора часах от Владивостока
Узнать подробнее
#Новости#КНДР#Власть#Приморский край#Самолёт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика