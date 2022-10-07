Десятки американских истребителей подняли в воздух в часе от Владивостока

Южная Корея подняла 30 истребителей в воздух в ответ на учения КНДР

Сюжет КНДР

Северокорейские лётчики провели учения недалеко от границы с Южной Кореей. В ответ на приближение самолётов КНДР южнокорейские власти подняли свои истребители.

Агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных сообщает, что в состав эскадрильи КНДР входили истребители и бомбардировщики. В ответ на учения северокорейских лётчиков в небо были немедленно подняты 30 южнокорейских истребителей. Большая часть парка самолётов ВВС Южной Кореи состоит из американских истребителей. Скорее всего, именно их задействовали в этот раз. Расстояние от Владивостока до любой точки разделяющей Корейский полуостров демилитаризованной зоны не превышает 800 километров. Обычный пассажирский самолёт способен преодолеть эту дистанцию за час. Напомним, с конца сентября-начала октября в Корее сохраняется напряжённая обстановка. Ранее «Восток-Медиа» писало о пуске баллистических ракет в акваторию рядом с полуостровом. Незадолго до запуска к его берегам прибыл американский авианосец. Происходящее в этой части мира очень беспокоит американцев, продолжающих следить за ситуацией со спутников. Иностранная баллистическая ракета пролетела в полутора часах от Владивостока Узнать подробнее