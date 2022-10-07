Десятки американских истребителей подняли в воздух в часе от Владивостока

Posted 7 октября 2022, 01:42
Published 7 октября 2022, 01:42
Modified 7 октября 2022, 01:47
Updated 7 октября 2022, 01:47
Агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных сообщает, что в состав эскадрильи КНДР входили истребители и бомбардировщики.
В ответ на учения северокорейских лётчиков в небо были немедленно подняты 30 южнокорейских истребителей.
Большая часть парка самолётов ВВС Южной Кореи состоит из американских истребителей. Скорее всего, именно их задействовали в этот раз.
Расстояние от Владивостока до любой точки разделяющей Корейский полуостров демилитаризованной зоны не превышает 800 километров.
Обычный пассажирский самолёт способен преодолеть эту дистанцию за час.
Напомним, с конца сентября-начала октября в Корее сохраняется напряжённая обстановка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о пуске баллистических ракет в акваторию рядом с полуостровом. Незадолго до запуска к его берегам прибыл американский авианосец.
Происходящее в этой части мира очень беспокоит американцев, продолжающих следить за ситуацией со спутников.