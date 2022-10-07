Все данные доступны хакерам: любимое приложение жителей Приморья оказалось угрозой

Posted 7 октября 2022, 00:23
Published 7 октября 2022, 00:23
Modified 7 октября 2022, 00:23
Updated 7 октября 2022, 00:23
В своём telegram-канале Павел Дуров сообщил, что взломать телефон хакеры могли, всего лишь отправив жертве видеоролик или позвонив по видеосвязи.
Хуже того, обновление мессенджера до более новой версии не гарантирует защиты от таких атак.
По словам создателя ВК, такие проблемы выявляются в мессенджере каждый год, и безопасным мессенджер не будет никогда.
Если у вас на телефон установлен WhatsApp, все данные из каждого приложения на вашем телефоне доступны [злоумышленникам], — подчеркнул Павел Дуров.
Ранее «Восток-Медиа» писало о сбоях в работе самой популярной российской социальной сети.