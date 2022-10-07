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Posted 7 октября 2022, 00:23

Published 7 октября 2022, 00:23

Modified 7 октября 2022, 00:23

Updated 7 октября 2022, 00:23

Павел Дуров рассказал об угрозе из-за WhatsApp

Все данные доступны хакерам: любимое приложение жителей Приморья оказалось угрозой

7 октября 2022, 00:23
Фото: 1MI.

Павел Дуров рассказал об угрозе из-за WhatsApp

Сюжет
Хакеры
Создатель соцсети «Вконтакте» Павел Дуров рассказал о выявленной уязвимости в мессенджере WhatsApp. По словам предпринимателя, через этот пробел в защите хакеры могут получить доступ ко всей информации, хранящейся на телефоне пользователя мессенджера.

В своём telegram-канале Павел Дуров сообщил, что взломать телефон хакеры могли, всего лишь отправив жертве видеоролик или позвонив по видеосвязи.

Хуже того, обновление мессенджера до более новой версии не гарантирует защиты от таких атак.

По словам создателя ВК, такие проблемы выявляются в мессенджере каждый год, и безопасным мессенджер не будет никогда.

Если у вас на телефон установлен WhatsApp, все данные из каждого приложения на вашем телефоне доступны [злоумышленникам], — подчеркнул Павел Дуров.

Ранее «Восток-Медиа» писало о сбоях в работе самой популярной российской социальной сети.

 

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#Новости#Общество#Хакеры#Приморский край
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