Кому вода, а кому — мать родна: такси Яндекс в дождь ломит цены во Владивостоке

Наша читательница по имени Олеся поделилась скриншотом: делая заказ, она немного ошиблась и ввела в качестве пункта назначения соседний дом. Каково же было удивление девушки, когда она увидела цену поездки! Путь меньше чем в 20 метров между стоящими перпендикулярно друг другу домами на Второй Речке приложение Яндекс.Go оценило в 319 рублей.