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Posted 10 октября 2022, 01:18

Published 10 октября 2022, 01:18

Modified 10 октября 2022, 01:18

Updated 10 октября 2022, 01:18

Кому вода, а кому — мать родна: такси Яндекс в дождь ломит цены во Владивостоке

Кому вода, а кому — мать родна: такси Яндекс в дождь ломит цены во Владивостоке

10 октября 2022, 01:18
Фото: 1MI.
Сюжет
Такси
Осадки в дальневосточной столице оборачиваются как минимум двумя неприятностями: всюду огромные пробки, а стоимость поездок на такси взлетает к космическим высотам.

По отзывам жителей Владивостока, услуги такси утром в понедельник подскочили в цене в среднем в 2 — 2,5 раза. К таким «сюрпризам» от Яндекс.Go горожане уже почти привыкли. Однако даже привычных пассажиров агрегатор сумел шокировать.

Наша читательница по имени Олеся поделилась скриншотом: делая заказ, она немного ошиблась и ввела в качестве пункта назначения соседний дом. Каково же было удивление девушки, когда она увидела цену поездки! Путь меньше чем в 20 метров между стоящими перпендикулярно друг другу домами на Второй Речке приложение Яндекс.Go оценило в 319 рублей.

— Сами видите — от адреса Русская, 70 до Русская, 70а — 319 рублей. Специально перепроверила, думала, может, ошибка какая — но нет, при повторном вводе та же картина, — сообщила владивостокчанка.

Напомним, «Восток-Медиа» писало, как летом заполонившие Владивосток отпускники из других регионов спровоцировали рост цен на услуги такси в среднем от 30%. А водитель бизнес-класса Яндекс.Go рассказал о секретах пассажиров.

Бизнес-класс Яндекс.Такси Владивостока оккупировали школьники
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#Новости#Общество#Всегда актуально#Такси#Яндекс#Приморский край#Агрегатор такси
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