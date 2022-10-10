Кому вода, а кому — мать родна: такси Яндекс в дождь ломит цены во Владивостоке

Posted 10 октября 2022, 01:18
Published 10 октября 2022, 01:18
Modified 10 октября 2022, 01:18
Updated 10 октября 2022, 01:18
По отзывам жителей Владивостока, услуги такси утром в понедельник подскочили в цене в среднем в 2 — 2,5 раза. К таким «сюрпризам» от Яндекс.Go горожане уже почти привыкли. Однако даже привычных пассажиров агрегатор сумел шокировать.
Наша читательница по имени Олеся поделилась скриншотом: делая заказ, она немного ошиблась и ввела в качестве пункта назначения соседний дом. Каково же было удивление девушки, когда она увидела цену поездки! Путь меньше чем в 20 метров между стоящими перпендикулярно друг другу домами на Второй Речке приложение Яндекс.Go оценило в 319 рублей.
— Сами видите — от адреса Русская, 70 до Русская, 70а — 319 рублей. Специально перепроверила, думала, может, ошибка какая — но нет, при повторном вводе та же картина, — сообщила владивостокчанка.