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Posted 10 октября 2022, 11:46

Published 10 октября 2022, 11:46

Modified 10 октября 2022, 11:46

Updated 10 октября 2022, 11:46

РФ нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по Украине

10 октября 2022, 11:46
Сюжет
Армия
Президент Российской Федерации Владимир Путин 10 октября 2022 года сообщил, что утром по московскому времени территория Украины была атакована. Также он рассказал о причинах этого удара.

На совещании с постоянными членами Совета Безопасности Владимир Путин напомнил о взрыве на мосту, соединяющим Керчь на материке и полуостров Крым 8 октября и назвал его террористическим актом, направленным на разрушение гражданской, критически важной инфраструктуры России.

Заказчики, организаторы и исполнители теракта, по словам президента РФ —  украинские спецслужбы. Также Владимир Путин рассказал о других результатах террористических методов, которые «давно использует киевский режим», не только в городах Донбасса, но также на территории РФ и самой Украины.

Президент отметил, что подобные действия ставят киевский режим на одну доску с международными террористическими формированиями. По его словам, «оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно».

Ранее «Восток-Медиа» писало, что на встрече с председателем Следкома Александром Бастрыкиным президент РФ Владимир Путин обсудил взрыв на Крымском мосту. 

Владимир Путин рассказал, кто взорвал Крымский мост
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