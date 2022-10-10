РФ нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по Украине

Заказчики, организаторы и исполнители теракта, по словам президента РФ — украинские спецслужбы. Также Владимир Путин рассказал о других результатах террористических методов, которые «давно использует киевский режим», не только в городах Донбасса, но также на территории РФ и самой Украины.