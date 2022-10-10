РФ нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по Украине

Posted 10 октября 2022, 11:46
Published 10 октября 2022, 11:46
Modified 10 октября 2022, 11:46
Updated 10 октября 2022, 11:46
На совещании с постоянными членами Совета Безопасности Владимир Путин напомнил о взрыве на мосту, соединяющим Керчь на материке и полуостров Крым 8 октября и назвал его террористическим актом, направленным на разрушение гражданской, критически важной инфраструктуры России.
Заказчики, организаторы и исполнители теракта, по словам президента РФ — украинские спецслужбы. Также Владимир Путин рассказал о других результатах террористических методов, которые «давно использует киевский режим», не только в городах Донбасса, но также на территории РФ и самой Украины.
Президент отметил, что подобные действия ставят киевский режим на одну доску с международными террористическими формированиями. По его словам, «оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно».
Ранее «Восток-Медиа» писало, что на встрече с председателем Следкома Александром Бастрыкиным президент РФ Владимир Путин обсудил взрыв на Крымском мосту.