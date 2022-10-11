Кто хочет стать миллионером — прямая дорога из Владивостока в Узбекистан

Posted 10 октября 2022, 22:39
Published 10 октября 2022, 22:39
Modified 20 ноября, 13:31
Updated 20 ноября, 13:31
Однако хотелось бы развеять все мифы и устоявшиеся представления и рассказать, что из себя представляет Узбекистан глазами отпускника из Владивостока.
В современных реалиях выбор места для отдыха у жителя Приморского края невелик: многие границы закрыты, а из Владивостока практически нет прямых рейсов за рубеж. Только в конце октября из Владивостока полетят прямые рейсы в Лаос. Поэтому приходится выбирать варианты для проведения отпуска из Москвы.
Цена билетов из Владивостока в Самарканд до 21 сентября составляла около 54 тысяч рублей. Однако до Ташкента можно долететь с пересадкой в Иркутске или Новосибирске, а везунчикам, планирующим покупку билетов заранее, может повезти и им попадется прямой маршрут Владивосток-Ташкент. Время в пути меньше, чем до Москвы — всего 7 часов.
На первый взгляд может показаться, что в Узбекистане делать совершенно нечего — нет моря, пятизвездочных гостиниц с системой «все включено» и туров, организованных крупными туристическими компаниями. Но, несмотря на отсутствие всего этого — отдых в этой стране становится незабываемым.
— И, кстати, что особо хочется отметить — один из узбекских городов — Самарканд — уж очень похож на старый добрый приграничный Китай. Схожесть Самарканда и того же Хуньчуня — в широких улицах и магазинах со всякой всячиной на первых этажах зданий. Здесь можно найти и свадебные платья, и стиральные машинки, и все, что захочется.
К примеру, дыня «торпеда», которая на любом рынке Приморья продается по цене около 70-100 рублей за килограмм, в Узбекистане стоит всего 52-60 рублей за штуку. А корейская косметика, которой завалены практически все магазины во Владивостоке, по цене в полтора раза дешевле.
Килограмм свежего инжира стоит ~35 000 сум — в пересчете на рубли выходит всего 185 «деревянных». Поллитра гранатового сока, который выжимают при покупателе из красных плодов — 15 000 сум или 79,14 рублей. А орехи, которые все мы привыкли покупать втридорога, стоят от 80 до 110 тысяч сум за килограмм, ну или от 422 до 580 рублей.
Несмотря на то, что республика когда-то входила в состав СССР, у Узбекистана совсем другая культура и достопримечательности. Территория страны исторически располагалась на Великом шелковом пути — древней торговой дороге между Китаем и Средиземноморьем, а архитектурные памятники, которые сохранились до наших времен, ждут своих гостей.
К примеру, город Самарканд — который когда-то был столицей Узбекской ССР — вообще чуть ли не весь является архитектурным памятником. Но свою известность он получил благодаря площади Регистан, которую окружают три украшенные мозаиками медресе.
Улицы городов чистые, широкие и зеленые. Почти в каждом есть большой парк с фонтанами, где гуляют сами местные, а также проводят свадьбы.
В Узбекистане живут большими семьями, в которых есть старшие родственники — бабушка и дедушка, их сыновья со своими женами и детьми. Желательно, все они должны жить или на одной улице или хотя бы в соседних домах.
Женщины традиционно занимаются хозяйством и воспитанием детей, не работают, а мужчины — зарабатывают деньги, чтобы обеспечить семью всем необходимым.
— У меня двое сыновей и дочь. И я уже сейчас должен собирать деньги, чтобы построить сыновьям дома, а дочке — собрать приданое. Также еще нужно помогать жене: если ей куда-то нужно поехать или что-то сделать, то я должен быть рядом. На базаре сумки она тащить никогда не будет. Женщин мы ценим и оберегаем как сокровище. Еще регулярно дарим подарки, желательно это — ювелирное изделие в несколько десятков граммов золота. Всякие бренды у нас как-то не в ходу, — рассказывает хозяин сети гостевых домов Хазрат.
На первый взгляд может показаться, что быть женой в Узбекистане очень тяжело и грустно, однако это не так. Несколько раз в неделю супруги с детьми выходят в гости, на какие-то праздники. Так как семьи большие и дружные, то регулярно случаются события вроде дней рождений и свадеб — это тоже способ отвлечься от быта, готовки и повод принарядиться.
Кстати, свадьбы играют довольно рано. Девушки выходят замуж в 17-18 лет, а молодые люди должны жениться до 21 года. Иначе, как с улыбкой говорят местные, потом не захочет.
— И да, узбечки, которые в России ходят в бархатных халатах и шароварах, надевая носки под босоножки, в своей родной стране ходят точно так же.
Местные рассказывают, что Узбекистан входит в четверку самых безопасных стран. По чьей версии или среди каких стран — не уточняется. Однако в открытых источниках можно найти рейтинг Global Peace Index, согласно которому, действительно, самой безопасной страной в Центральной Азии признан Узбекистан.
Если же, гуляя по вечернему городу в России, многие из нас боятся наткнуться на гражданина из ближнего зарубежья, так как встреча может кончиться не очень позитивно, то в Узбекистане такого страха совсем нет.
— Гулять вечером совсем безопасно. И неважно, кто гуляет — одинокая девушка или компания людей. Здесь никто не будет обижать. А если же и найдутся какие-то недоброжелатели, то сразу появятся те, кто заступится и защитит. Но всякие инциденты — очень редки, — добавляет Хазрат.
Единственное, где могут попытаться обхитрить — это восточный базар. Но это не из-за злого умысла продавцов, а из-за таких традиций — на рынках и базарах обязательно нужно торговаться и сбивать цену. Даже сами местные говорят, что сбивать цену — попросту необходимо. И стесняться совершенно не надо. Можно даже «кидаться» такими фразами как: «да я тут неподалеку за меньшую цену видел!», «давай все куплю, но на 5 тысяч дешевле!», «ни тебе, ни мне!».
Но если покупатель очень сильно понравится продавцу, то тот может отдать свой товар совершенно бесплатно. Просто так, за красивые глаза!
— Узбекистан — небольшая, но очень красивая и гостеприимная страна. В которой гость, как гласит местная поговорка, дороже отца родного — «принимай гостя лучше, чем собственного отца». Культура, быт и архитектура настолько пленят и завораживают, что хочется возвращаться снова и снова.