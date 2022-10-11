Кто хочет стать миллионером — прямая дорога из Владивостока в Узбекистан

На первый взгляд может показаться, что быть женой в Узбекистане очень тяжело и грустно, однако это не так. Несколько раз в неделю супруги с детьми выходят в гости, на какие-то праздники. Так как семьи большие и дружные, то регулярно случаются события вроде дней рождений и свадеб — это тоже способ отвлечься от быта, готовки и повод принарядиться.