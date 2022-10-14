В УФАС оценили рекламу «лучшего» кофе во Владивостоке

Сюжет Происшествие

Обычный, лучший, самый и прочее... Сколько ещё раз нужно обжечься бизнесменам, чтобы понять, что к конкурентам следует относиться уважительно, а покупателей не следует вводить в заблуждение? Достаточно классическая история «приключений» бизнесмена и горе-маркетолога произошла и во Владивостоке.

Компания по продаже обжаренного кофе в зернах использовала для рекламы во Владивостоке превосходную степень слова «лучший». По мнению специалистов УФАС России по Приморскому краю, это нарушает законодательство. Небезызвестная компания буквально заявила, что ее продукт превосходит по качеству товары конкурентов. Таким образом реклама создала неправильное впечатление у покупателей. На организацию возбудили дело по п. 1 ч. 3 ст. 5 ФЗ «О рекламе». Рассмотрение назначили на 10 ноября 2022 года. В ведомстве напоминают, что недостоверная реклама содержит в себе необоснованные высказывания о преимуществах продукта. Ранее «Восток-Медиа» писало о поднявшихся ценах на привычные для жителей Приморья продукты. Попить чаю или побаловать себя чашечкой кофе за время, прошедшее с января 2022 года, стало дороже в среднем на треть.