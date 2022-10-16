Итоги недели в Приморье: японский металлолом, скандальный концерт и маски-шоу в кафе

Posted 16 октября 2022, 08:39
Published 16 октября 2022, 08:39
Modified 16 октября 2022, 08:49
Updated 16 октября 2022, 08:49
Водители Владивостока скоро обеднеют
В центре столицы Дальнего Востока уже можно заметить новую дорожную разметку, которая четко разделяет пространство для обычных автомобилей и для общественного транспорта.
Но несмотря на это, водители продолжают ехать так, как привыкли, не замечая новых сплошных полос.
Скандальный концерт
Фонд защиты национального исторического наследия обратился в Следственный комитет (СК) РФ, чтобы сотрудники проверили творчество певицы Клавы Коки на оскорбительность для чувств верующих. Скандальный концерт во Владивостоке может обернуться для артистки серьёзными неприятностями. Клава Кока оказалась в центре скандала после выступления во Владивостоке в начале сентября 2022 года.
Логово банды
В управлении МВД по Приморью сообщили, что в операции в посёлке Трудовое участвовали полицейские и офицеры отряда «Гром». Силовики нагрянули в кафе, где двое уроженцев Узбекистана, по данным полиции, наладили производство документов для регистрации мигрантов. Клиенты предприимчивых узбекистанцев на самом деле не жили по тем адресам, которые были указаны в изготовленных для них бумагах. Участники группы обеспечили нелегальное пребывание на территории Приморья не менее 300 иностранцев, — отметили в краевом управлении МВД.
Металлолом из Японии
Судно Safe битком забили «японками». По пути во Владивосток оно попало в шторм, заказанные авто покорежило и смяло. По словам заказчиков, компания Aksis Logistik наплевала на меры предосторожности и загнала машины, как попало, да побольше. Во время шторма они бились и терлись друг о друга, из-за чего поцарапались и смялись.