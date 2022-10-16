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Posted 16 октября 2022, 08:39

Published 16 октября 2022, 08:39

Modified 16 октября 2022, 08:49

Updated 16 октября 2022, 08:49

Итоги недели в Приморье: японский металлолом, скандальный концерт и маски-шоу в кафе

16 октября 2022, 08:39
Самые обсуждаемые события недели с 10 по 16 октября — в обзоре «Восток-Медиа»

Водители Владивостока скоро обеднеют

В центре столицы Дальнего Востока уже можно заметить новую дорожную разметку, которая четко разделяет пространство для обычных автомобилей и для общественного транспорта.

Но несмотря на это, водители продолжают ехать так, как привыкли, не замечая новых сплошных полос.

Водители Владивостока начали поголовно нарываться на новый крупный штраф
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Скандальный концерт

Фонд защиты национального исторического наследия обратился в Следственный комитет (СК) РФ, чтобы сотрудники проверили творчество певицы Клавы Коки на оскорбительность для чувств верующих. Скандальный концерт во Владивостоке может обернуться для артистки серьёзными неприятностями. Клава Кока оказалась в центре скандала после выступления во Владивостоке в начале сентября 2022 года.

Скандальный концерт во Владивостоке может обернуться уголовным делом
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Логово банды

В управлении МВД по Приморью сообщили, что в операции в посёлке Трудовое участвовали полицейские и офицеры отряда «Гром». Силовики нагрянули в кафе, где двое уроженцев Узбекистана, по данным полиции, наладили производство документов для регистрации мигрантов. Клиенты предприимчивых узбекистанцев на самом деле не жили по тем адресам, которые были указаны в изготовленных для них бумагах. Участники группы обеспечили нелегальное пребывание на территории Приморья не менее 300 иностранцев, — отметили в краевом управлении МВД.

Спецназ накрыл логово банды в Приморье — кадры
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Металлолом из Японии

Судно Safe битком забили «японками». По пути во Владивосток оно попало в шторм, заказанные авто покорежило и смяло. По словам заказчиков, компания Aksis Logistik наплевала на меры предосторожности и загнала машины, как попало, да побольше. Во время шторма они бились и терлись друг о друга, из-за чего поцарапались и смялись.

Почему вместо машин из Японии во Владивосток прибыл «цветмет»
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#Новости#Общество#Приморский край
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