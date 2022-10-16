Итоги недели в Приморье: японский металлолом, скандальный концерт и маски-шоу в кафе

В управлении МВД по Приморью сообщили, что в операции в посёлке Трудовое участвовали полицейские и офицеры отряда «Гром». Силовики нагрянули в кафе, где двое уроженцев Узбекистана, по данным полиции, наладили производство документов для регистрации мигрантов. Клиенты предприимчивых узбекистанцев на самом деле не жили по тем адресам, которые были указаны в изготовленных для них бумагах. Участники группы обеспечили нелегальное пребывание на территории Приморья не менее 300 иностранцев, — отметили в краевом управлении МВД.