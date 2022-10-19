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Posted 18 октября 2022, 22:39

Published 18 октября 2022, 22:39

Modified 20 октября 2022, 01:26

Updated 20 октября 2022, 01:26

Что грозит хозяину бешеной псины, покусавшей девушку, рассказала полиция Владивостока

18 октября 2022, 22:39
Сюжет
Происшествие
Полиция Владивостока заинтересовалась инцидентом с бешеной псиной, которая покусала девушку и её домашнего питомца Вегаса. Правоохранительные органы дали официальный ответ по данному факту и рассказали, что делать, если на человека напала собака и пострадавший хочет привлечь хозяина к ответу.

Как сообщили в УМВД России по городу Владивостоку, на прошлой неделе в дежурную часть отдела полиции Советского района поступило сообщение от 31-летней местной жительницы о том, что в ночное время суток в районе улицы Маковского на нее и ее питомца напала собака.

«В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Заявительнице выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы», — рассказали в пресс-службе городского УМВД.

Также стражи правопорядка отмечают, что что сразу после укуса собаки гражданам следует незамедлительно обратиться в медицинское упреждение, даже если травмы кажутся незначительными. Врачи зафиксируют повреждения и окажут помощь.

После процедуры нужно взять справку о факте обращения в медучреждение или выписку из журнала регистрации вызовов скорой помощи, а также письменное назначение лекарственных препаратов. Далее уже необходимо сообщить о произошедшем в полицию и написать заявление по факту причинения вреда здоровью.

Уголовная ответственность предусмотрена за следующие деяния (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 112, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 118 УК РФ):

— умышленное причинение легкого вреда здоровью;

— умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью;

— причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности;

— умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

«При проверке сообщения о преступлении сотрудники полиции вправе, в частности, получать объяснения, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее проведении и получать заключение эксперта, осматривать место происшествия, а также документы и предметы», — добавили в УМВД России по городу Владивостоку.

Напомним, что собака, напавшая на жительницу Владивостока и её сиба-ину Вегаса в районе Маковского всё еще находится на своём месте. А её владелец только вчера оказался в курсе ночного инцидента.

Чуть меньше недели прошло с той страшной ночи, когда собака, охраняющая стройку в пригороде Владивостока, чудом не растерзала девушку и её домашнего любимца Вегаса. Однако только после вмешательства «Восток-Медиа» со стороны правоохранительных органов начались некоторые подвижки в этом деле. А со стороны владельца агрессивного животного до сих пор нет никакой реакции.

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#Общество#Спецпроекты#Владивосток#Происшествие#Приморский край#Собака
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