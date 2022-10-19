Что грозит хозяину бешеной псины, покусавшей девушку, рассказала полиция Владивостока

Чуть меньше недели прошло с той страшной ночи, когда собака, охраняющая стройку в пригороде Владивостока, чудом не растерзала девушку и её домашнего любимца Вегаса. Однако только после вмешательства «Восток-Медиа» со стороны правоохранительных органов начались некоторые подвижки в этом деле. А со стороны владельца агрессивного животного до сих пор нет никакой реакции.