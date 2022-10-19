Что грозит хозяину бешеной псины, покусавшей девушку, рассказала полиция Владивостока

Posted 18 октября 2022, 22:39
Published 18 октября 2022, 22:39
Modified 20 октября 2022, 01:26
Updated 20 октября 2022, 01:26
Как сообщили в УМВД России по городу Владивостоку, на прошлой неделе в дежурную часть отдела полиции Советского района поступило сообщение от 31-летней местной жительницы о том, что в ночное время суток в районе улицы Маковского на нее и ее питомца напала собака.
«В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Заявительнице выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы», — рассказали в пресс-службе городского УМВД.
Также стражи правопорядка отмечают, что что сразу после укуса собаки гражданам следует незамедлительно обратиться в медицинское упреждение, даже если травмы кажутся незначительными. Врачи зафиксируют повреждения и окажут помощь.
После процедуры нужно взять справку о факте обращения в медучреждение или выписку из журнала регистрации вызовов скорой помощи, а также письменное назначение лекарственных препаратов. Далее уже необходимо сообщить о произошедшем в полицию и написать заявление по факту причинения вреда здоровью.
Уголовная ответственность предусмотрена за следующие деяния (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 112, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 118 УК РФ):
— умышленное причинение легкого вреда здоровью;
— умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью;
— причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности;
— умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
«При проверке сообщения о преступлении сотрудники полиции вправе, в частности, получать объяснения, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее проведении и получать заключение эксперта, осматривать место происшествия, а также документы и предметы», — добавили в УМВД России по городу Владивостоку.
Напомним, что собака, напавшая на жительницу Владивостока и её сиба-ину Вегаса в районе Маковского всё еще находится на своём месте. А её владелец только вчера оказался в курсе ночного инцидента.
Чуть меньше недели прошло с той страшной ночи, когда собака, охраняющая стройку в пригороде Владивостока, чудом не растерзала девушку и её домашнего любимца Вегаса. Однако только после вмешательства «Восток-Медиа» со стороны правоохранительных органов начались некоторые подвижки в этом деле. А со стороны владельца агрессивного животного до сих пор нет никакой реакции.