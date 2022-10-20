vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 20 октября 2022, 07:10

Published 20 октября 2022, 07:10

Modified 20 октября 2022, 07:12

Updated 20 октября 2022, 07:12

100 лет назад она закончилась: выставка о Гражданской войне открылась во Владивостоке

20 октября 2022, 07:10

Выставка к 100-летию окончания Гражданской войны открылась во Владивостоке

Сюжет
Выставка
В октябре 2022 года исполняется 100 лет с момента окончания Гражданской войны на Дальнем Востоке. Этой дате посвящена выставка «Дальний Восток-22» (16+), открывшаяся в залах Приморского отделения Союза художников России.

Более восьмидесяти произведений — живописи, декоративно-прикладного искусства — составили основу экспозиции. У выставки широкая география: представлены работы художников из Владивостока, Находки, Уссурийска, Сахалина, Камчатки, Магадана.

Основой экспозиции стал триптих «Далёкая Гражданская», выполненная тремя мэтрам дальневосточной живописи — заслуженным художником РФ Константином Кузьминых, заслуженным художником РФ Владимиром Мягковым и Александром Мягковым. В произведении представлены участники Гражданской войны на Дальнем Востоке, реальные карты и памятники героям Гражданской войны, отражены события того времени, о которых мы до сих пор знаем очень немного, например, «ледяной поход» отряда генерала Пепеляева (последних белогвардейцев России, как они сами себя называли) на Якутск.

Также на выставке представлены работы таких известных художников, как Валерий Шапранов, Лидия Кузьмина, Владимир Погребняк, Евгений Макеев, Евгений Корж, Александр Енин, Александр Арсененко, Юрий Аксенов. Можно увидеть и такую уникальную вещь, как этюд к диораме «Волочаевские дни» 1989 года.

— Много лет — во времена СССР и даже позже — тема Гражданской войны осмыслялась художниками в строгом соответствии с идеологическими установками, попросту говоря, красные хорошие, белые — плохие, — говорит Илья Бутусов, председатель Приморского отделения СХ России. — В работах же, представленных на выставке «Дальний Восток-22», Гражданская война осмысляется иначе — как братоубийственная, трагическая страница истории России. Каждый автор подошёл к этой теме по-своему, кто-то изобразил родных, которых задела Гражданская война, кто-то представил себя в то время, кто-то попытался, так сказать, встать над схваткой… Авторы полотен стремились передать духовную трагедию народа, пережившего Гражданскую войну на восточных рубежах страны и ту надежду, которая помогает преодолевать любые драматические события.

 

#Культура#Выставка#Приморское отделение Союза художников России#Гражданская война#Приморский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика