100 лет назад она закончилась: выставка о Гражданской войне открылась во Владивостоке

— Много лет — во времена СССР и даже позже — тема Гражданской войны осмыслялась художниками в строгом соответствии с идеологическими установками, попросту говоря, красные хорошие, белые — плохие, — говорит Илья Бутусов, председатель Приморского отделения СХ России. — В работах же, представленных на выставке «Дальний Восток-22», Гражданская война осмысляется иначе — как братоубийственная, трагическая страница истории России. Каждый автор подошёл к этой теме по-своему, кто-то изобразил родных, которых задела Гражданская война, кто-то представил себя в то время, кто-то попытался, так сказать, встать над схваткой… Авторы полотен стремились передать духовную трагедию народа, пережившего Гражданскую войну на восточных рубежах страны и ту надежду, которая помогает преодолевать любые драматические события.