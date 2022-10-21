Что за зверь такой: Москва поглощает людей из Приморского края?

Москву и область, по сути, люди давно уже считают фактически одним регионом. По данным подмосковного Минтранса, в 2017 году ежедневно на работу в столицу отправлялись 3,2 млн человек — это примерно 75% трудоспособного населения. Причина проста — недвижимость в области дешевле. Так что Москва как макрорегион — безоговорочный лидер. За 5 лет в столичном регионе зарегистрировались 2,44 млн человек, а население за счет внутренних мигрантов выросло более чем на 580 тыс.