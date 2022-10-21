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Posted 21 октября 2022, 04:05

Published 21 октября 2022, 04:05

Modified 2 ноября 2022, 05:06

Updated 2 ноября 2022, 05:06

Что за зверь такой: Москва поглощает людей из Приморского края?

21 октября 2022, 04:05
Сюжет
Миграция
На основе данных Росстата о миграционных потоках за 5 лет специалисты пришли к выводу, что население РФ концентрируется только в 17 регионах.

«Новые известия» пишут, что, к примеру, в Республике Алтай с 2017-го по 2021 год включительно осело только 200 человек, в Калужской области, которая до весны 2021 года славилась обилием заводов зарубежных компаний, — 306, в близкой к Москве Ярославской области — 769.

Неужели такими темпами скоро вновь придется отправлять людей поднимать целину?

Журналисты «Новых известиях» проранжировали регионы по притоку населения от внутренней миграции (разница между прибывшими из других областей и уехавшими в другие субъекты РФ) — все регионы, кроме столичных, играют в нем роль статистов.

Москву и область, по сути, люди давно уже считают фактически одним регионом. По данным подмосковного Минтранса, в 2017 году ежедневно на работу в столицу отправлялись 3,2 млн человек — это примерно 75% трудоспособного населения. Причина проста — недвижимость в области дешевле. Так что Москва как макрорегион — безоговорочный лидер. За 5 лет в столичном регионе зарегистрировались 2,44 млн человек, а население за счет внутренних мигрантов выросло более чем на 580 тыс. 

— С 2011 года действует такая система учета миграции, при которой как долговременные мигранты у нас учитываются и те, кто регистрируется по месту жительства (ставят штамп о прописке, покупают жилье), и те, кто регистрируется по месту пребывания на срок от 9 месяцев и более. Регистрируется очень много студентов. Как только регистрация у студентов и арендаторов квартир заканчивается, статистически считается, что человек убыл по месту своей постоянной прописки (хотя физически он скорее всего не убыл). Поэтому цифра миграции и в Москву, и из Москвы достаточно высокая, — считает доцент Института демографии им. А. Вишневского НИУ ВШЭ Никита Мкртчян.

В первых рядах рейтинга, кроме столицы и ее окрестностей,  — Краснодарский край, Севастополь, Калининград и даже в Адыгее. Последняя удивляет, ведь обычно люди покидают родные края ради лучшей жизни, но Адыгея — бедный регион. Средняя зарплата в июле 2022 года там составляла 38435 рублей, что на 38% меньше средней по России. Но Никита Мкртчян дает этому простое объяснение:

— Адыгея входит в агломерацию Краснодарского края. Там один район, который буквально физически примыкает к городу Краснодару, это его ближайший пригород. Адыгею вне Краснодарского края рассматривать просто бессмысленно.

За аграрный юг можно не переживать: по мнению демографа Алексея Ракши, там, куда едут тратить деньги, экономика не подкачает:

— Инвестиции идут за людьми, как правило, а не наоборот — то есть люди приезжают, начинают там тратить деньги, строят дома, к этим домам нужны коммуникации, возникает спрос на дороги, растет строительный сектор, перевозки — это комплексный взаимовлияющий процесс, имеющий положительную обратную связь. В этих климатически благоприятных экономических зонах экономика неплохая потому, что туда постоянно приезжают люди и подпитывают ее. В свою очередь, люди едут туда, где есть работа, или где лучше климат и инфраструктура. А наличие рабочих мест и инфраструктура являются результатом прошлых инвестиций. Круг замкнулся. Для многих бедных регионов разорвать его не по силам.

Суть в том, что люди, переезжая, сами себе создают условия для комфортной жизни. Просто едут туда, где тепло, а не туда, где априори более выгодные условия.

Особых альтернатив переезду, получается, нет. Спасение многие видят только в Москве. Это подтверждают и исследования Высшей школы экономики: внутренняя миграция, прежде всего молодежная, благоприятно сказывается на карьере и построении семьи. Зарабатывать и тратить лучше, чем не делать ни того, ни другого.
 
«Восток-Медиа» писало, что в 2021 году рождаемость в Приморском крае оказалась ниже, чем смертность, а недостаток рабочих рук с лихвой покрывают мигранты.
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#Новости#Общество#Москва#Переезд#Миграция#Приморский край
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