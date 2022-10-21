Со многими смыслами: выставка «Парсуна. Лицом к лицу» работает в Приморье — видео

Posted 21 октября 2022, 04:24
Published 21 октября 2022, 04:24
Modified 21 октября 2022, 04:28
Updated 21 октября 2022, 04:28
Сегодня художники редко обращаются к жанру и технике парсуны — светского портрета, написанного в иконописных традициях. Этот жанр был популярен на Руси многие века и в целом открытий в нём не ожидается.
Но владивостокская художница Екатерина Архипова сумела так интересно осмыслить старинный жанр, что её выставка «Парсуна. Лицом к лицу» (0+) пользуется большой популярностью у публики.
Видеть в лицах людей и показывать другим суть человека, его «я» — вот что умеет Екатерина Архипова. Тем и примечательна выставка её работ. А подробности — на видео.