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Posted 21 октября 2022, 04:24

Published 21 октября 2022, 04:24

Modified 21 октября 2022, 04:28

Updated 21 октября 2022, 04:28

Со многими смыслами: выставка «Парсуна. Лицом к лицу» работает в Приморье — видео

21 октября 2022, 04:24

Выставка светских портретов в иконописной технике открылась во Владивостоке

Сюжет
Выставка
Художница Екатерина Архипова не перестаёт удивлять публику. В Приморской картинной галерее она выставила портреты, созданные в необычной технике.

Сегодня художники редко обращаются к жанру и технике парсуны — светского портрета, написанного в иконописных традициях. Этот жанр был популярен на Руси многие века и в целом открытий в нём не ожидается.

Но владивостокская художница Екатерина Архипова сумела так интересно осмыслить старинный жанр, что её выставка «Парсуна. Лицом к лицу» (0+) пользуется большой популярностью у публики.

Видеть в лицах людей и показывать другим суть человека, его «я» — вот что умеет Екатерина Архипова. Тем и примечательна выставка её работ. А подробности — на видео.

 

 

#Видео#Культура#Выставка#Приморская государственная картинная галерея#Приморский край
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