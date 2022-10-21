Успехи Удмуртии за последние 20 лет отразили в проекте ИРИ

За последние годы здесь произошло немало положительных изменений, пишет udm-info.ru. Успехи Удмуртии включили в нацпроект «20 главных событий России за 20 лет». Холдинг 1MI при поддержке АНО «ИРИ» провел масштабное исследование и определил, какие события наиболее значимо отразились на жизни молодого поколения. Участвующие в опросе перечислили 15 событий, которые максимально повлияли на жизнь всей России, и пять — на жизнь своего региона.