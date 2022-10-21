Успехи Удмуртии за последние 20 лет отразили в проекте ИРИ

Posted 21 октября 2022, 18:59
Published 21 октября 2022, 18:59
Modified 21 октября 2022, 18:59
Updated 21 октября 2022, 18:59
За последние годы здесь произошло немало положительных изменений, пишет udm-info.ru. Успехи Удмуртии включили в нацпроект «20 главных событий России за 20 лет». Холдинг 1MI при поддержке АНО «ИРИ» провел масштабное исследование и определил, какие события наиболее значимо отразились на жизни молодого поколения. Участвующие в опросе перечислили 15 событий, которые максимально повлияли на жизнь всей России, и пять — на жизнь своего региона.
Одним из ключевых событий для Удмуртии стало открытие ледовой арены «Можга», объединившей под своей крышей хоккейную площадку олимпийского стандарта, спортивные залы, универсальный игровой зал. Здесь могут заниматься более 500 спортсменов, а трибуны вмещают до 450 болельщиков. Действуют секции по множеству видов спорта.
В республике от трассы Глазов — Яр — Пудем построили новую дорогу, соединившую Удмуртию с Кировской областью. В ходе реконструкции обновили придорожную инфраструктуру, оборудовали остановочные павильоны.
Одним из лучших в России признан удмуртский зоопарк, в котором создан уникальный архитектурный комплекс. Животные пребывают в просторных открытых вольерах, а условия приближены к естественной среде их обитания. Кроме того, здесь предусмотрено несколько основных ареалов обитания зверей. Сейчас в зоопарке насчитывается свыше 750 обитателей, представляющих 240 видов животных, многие из которых — редкие и исчезающие.
В Ижевске открыли первую в РФ в детскую академию хореографии, работающую на базе ижевского ансамбля современного и эстрадного танца «Атлантида». В академии танцевальное искусство преподают лучшие мировые хореографы.
Новый цирк в столице Удмуртии построили на месте аварийного. Здание рассчитано на 1749 зрителей. У арены нет аналогов в РФ. С появлением цирка Ижевск закрепил за собой звание одного из основных культурных центров Приволжья. Каждый год здесь проводят Международный фестиваль циркового искусства. На арене цирка в Ижевске выступали самые известные цирковые династии.