Уссурийский подросток угнал и разбил чужую машину

16-летний юноша пришёл в гости к своему приятелю, который накануне арендовал Toyota Ractis. Когда знакомый заснул, подросток стащил ключи от авто и умчал наматывать километры по городу. Во время поездки парень устроил ДТП с двумя припаркованными машинами.