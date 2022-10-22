Уссурийский подросток угнал и разбил чужую машину

Posted 22 октября 2022, 05:31
Published 22 октября 2022, 05:31
Modified 22 октября 2022, 05:31
Updated 22 октября 2022, 05:31
16-летний юноша пришёл в гости к своему приятелю, который накануне арендовал Toyota Ractis. Когда знакомый заснул, подросток стащил ключи от авто и умчал наматывать километры по городу. Во время поездки парень устроил ДТП с двумя припаркованными машинами.
На месте аварии юношу нашли сотрудники ГИБДД, которые и доставили его в отдел полиции. Оказалось, что подросток уже стоит на учёте в ПДН.
В отношении мальчика составили административный протокол по ч. 1 статьи 12.7 КоАП и возбудили уголовное дело по ч. 1 статьи 166 УК РФ (угон). Максимальное наказание — 5 лет лишения свободы.
Ранее «Восток-Медиа» рассказало, что в том же Уссурийске любовная ссора закончилась угоном и уголовкой.