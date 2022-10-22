Жители Владивостока несколько дней подряд по очереди будут умываться кипятком — даты

В этот же день с 9 утра и до 7 вечера с одним лишь кипятком из крана останутся жильцы домов по адресам Военное шоссе 1, 1а, 1а стр1, 5, 5а, 5в, 5б, 11, 13, 20а, 22, 24, 28.