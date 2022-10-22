Жители Владивостока несколько дней подряд по очереди будут умываться кипятком — даты

Posted 22 октября 2022, 07:51
Published 22 октября 2022, 07:51
Modified 22 октября 2022, 07:53
Updated 22 октября 2022, 07:53
Первыми под удар попадут жильцы домов по улицам Никифорова 37, Нарвская 6, Нарвская (частный сектор), Сафонова 39, Смоленская (частный сектор). Там холодное водоснабжение перекроют 25 октября с 9:00 до 14:00.
Следующими на очереди обладатели жилплощади на Никифорова 55, 55а, 57, 47, 49 и Сафонова 26. Отключения пройдут 26 октября с 9:00 до 12:00.
В этот же день с 9 утра и до 7 вечера с одним лишь кипятком из крана останутся жильцы домов по адресам Военное шоссе 1, 1а, 1а стр1, 5, 5а, 5в, 5б, 11, 13, 20а, 22, 24, 28.
27 октября с 9:00 до 14:00 холодной воды не будет на проспекте 100-летия Владивостока 106б, 107, 109, 109а, 111, 113, 113а, 115, 117, 117а, 125, 125а, 121, 123, 127, 129, 131, 133, 133а, 133в, 135, 137, 137а, 139, 141, 143, Кирова 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, Русской 21 стр2, 21, 21а, 21б, Узбекской 13а, 15, 15а и Хивинской 17. А в домах на Суворовской, Светлой и Чичерина 21, 54, ч/с до 17:00.