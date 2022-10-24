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Posted 23 октября 2022, 23:50

Published 23 октября 2022, 23:50

Modified 24 октября 2022, 01:07

Updated 24 октября 2022, 01:07

Черные лесорубы «срубили» 3,8 миллиона рублей в Приморье

Черные лесорубы «срубили» 3,8 миллиона рублей в Приморье

23 октября 2022, 23:50
Фото: 1MI.
Сюжет
Происшествие
Браконьеры вырубили около 25 кубометров сырорастущих дубов в участковом лесничестве в Арсеньеве. Общий ущерб составил 3,8 миллиона рублей.

Двое жителей Приморья вырубили девять здоровых дубов. Молодые люди не объяснили причину своего посягательства. Их задержали сотрудники отдела МВД России по городу Арсеньев. Следственное подразделение возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесов).

Максимальная мера пресечения по статье — лишение свободы сроком до 7 лет и штраф в размере до 500 тысяч рублей. Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о другом резонансном деле по вырубке лесов. Иностранец «искоренил» около 250 деревьев разных видов на территории приморского леса.

#Новости#Происшествие#Вырубка леса#Приморский край
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