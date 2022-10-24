Черные лесорубы «срубили» 3,8 миллиона рублей в Приморье

Posted 23 октября 2022, 23:50
Published 23 октября 2022, 23:50
Modified 24 октября 2022, 01:07
Updated 24 октября 2022, 01:07
Двое жителей Приморья вырубили девять здоровых дубов. Молодые люди не объяснили причину своего посягательства. Их задержали сотрудники отдела МВД России по городу Арсеньев. Следственное подразделение возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесов).
Максимальная мера пресечения по статье — лишение свободы сроком до 7 лет и штраф в размере до 500 тысяч рублей. Сейчас подозреваемые находятся под стражей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о другом резонансном деле по вырубке лесов. Иностранец «искоренил» около 250 деревьев разных видов на территории приморского леса.