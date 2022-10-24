Делиниаторы могут оставить водителей Приморского края без прав

Не исключено, что за порчу городского имущества, водители должны понести наказание, так как наезд на подобные установки, также как на фонарные столбы или леера, считается дорожно-транспортным происшествием. Вероятно, что те водители, которые влетели в минувшие дни в делиниаторы, могут лишиться своих водительских удостоверений, так как покинули место ДТП.