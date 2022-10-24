Делиниаторы могут оставить водителей Приморского края без прав

Posted 24 октября 2022, 01:31
Published 24 октября 2022, 01:31
Modified 24 октября 2022, 01:33
Updated 24 октября 2022, 01:33
Специальные ограждения были установлены в конце прошлой рабочей недели в районе школы № 38, между остановками общественного транспорта «Искра» и «Молодежная». Столбики разделяли полосу разгона от основного потока, движущегося по проспекту 100-летия Владивостока.
Однако уже утром в понедельник стало ясно, что на выходных, невнимательные водители не заметили новую конструкцию на дороге и влетали в неё, снося всё на своем пути. Об этом свидетельствует покосившийся столбик, который первым «встречает» автомобили из основного потока.
Такая же грустная судьба у делиниаторов в зоне «целуй и едь» в районе ВГУ (бывший ВГУЭС — прим. ред.). Только здесь было выдрано сразу три столбика, причем посередине. А на первых нескольких видны следы столкновения и царапин.
Не исключено, что за порчу городского имущества, водители должны понести наказание, так как наезд на подобные установки, также как на фонарные столбы или леера, считается дорожно-транспортным происшествием. Вероятно, что те водители, которые влетели в минувшие дни в делиниаторы, могут лишиться своих водительских удостоверений, так как покинули место ДТП.