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Posted 24 октября 2022, 01:31

Published 24 октября 2022, 01:31

Modified 24 октября 2022, 01:33

Updated 24 октября 2022, 01:33

Делиниаторы могут оставить водителей Приморского края без прав

24 октября 2022, 01:31
Сюжет
Происшествие
Делиниаторы, установленные на гостевом маршруте в столице Дальнего Востока, прожили совсем не долго — невнимательные автомобилисты уже сгубили разделительные столбики, и, что вероятно, повредили свои машины.

Специальные ограждения были установлены в конце прошлой рабочей недели в районе школы № 38, между остановками общественного транспорта «Искра» и «Молодежная». Столбики разделяли полосу разгона от основного потока, движущегося по проспекту 100-летия Владивостока.

Однако уже утром в понедельник стало ясно, что на выходных, невнимательные водители не заметили новую конструкцию на дороге и влетали в неё, снося всё на своем пути. Об этом свидетельствует покосившийся столбик, который первым «встречает» автомобили из основного потока.

Такая же грустная судьба у делиниаторов в зоне «целуй и едь» в районе ВГУ (бывший ВГУЭС — прим. ред.). Только здесь было выдрано сразу три столбика, причем посередине. А на первых нескольких видны следы столкновения и царапин.

Не исключено, что за порчу городского имущества, водители должны понести наказание, так как наезд на подобные установки, также как на фонарные столбы или леера, считается дорожно-транспортным происшествием. Вероятно, что те водители, которые влетели в минувшие дни в делиниаторы, могут лишиться своих водительских удостоверений, так как покинули место ДТП.

#Общество#Владивосток#Происшествие#Администрация Владивостока#Приморский край#ДТП#Авто
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