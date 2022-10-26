ТОС грант принёс: новая детская площадка появилась во Владивостоке

А получила грант инициативная группа ТОС «МАФ 35» от правительства Приморского края. Всего такую финансовую поддержку получили более 30 ТОСов в столице ДФО. Полученные средства инициативные группы направили на создание и благоустройство мест отдыха — например, во Владивостоке появился театрально-музыкальный сквер, скейт-зона, площадки для выгула собак и так далее. Отметим, что чаще всего благоустраивались именно детские площадки. Как и на улице Свердлова, 35.