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Posted 26 октября 2022, 07:08

Published 26 октября 2022, 07:08

Modified 26 октября 2022, 07:10

Updated 26 октября 2022, 07:10

ТОС грант принёс: новая детская площадка появилась во Владивостоке

26 октября 2022, 07:08

ТОСы Владивостока благоустраивают придомовые территории

Сюжет
Благоустройство
Симпатичная, современная и соответствующая всем требованиям детская площадка радует юных жителей дома на улице Свердлова, 35 (в районе Садгорода). Она построена на средства гранта.

А получила грант инициативная группа ТОС «МАФ 35» от правительства Приморского края. Всего такую финансовую поддержку получили более 30 ТОСов в столице ДФО. Полученные средства инициативные группы направили на создание и благоустройство мест отдыха — например, во Владивостоке появился театрально-музыкальный сквер, скейт-зона, площадки для выгула собак и так далее. Отметим, что чаще всего благоустраивались именно детские площадки. Как и на улице Свердлова, 35.

Здесь полностью убрали старое, подчас небезопасное оборудование, покрыли всю территорию мягкой плиткой, на которую неопасно падать, даже с разбегу. И поскольку в доме и вокруг много малышей, площадку ориентировали для их нужд: поставили качели, качалку на пружине, игровой комплекс с горкой. Появились — к радости детворы — и стенка, и домик с развивающими элементами.

Замглавы администрации Владивостока Дарья Стегний отметила, что такой вид самоуправления, как ТОС, помогает жителям столицы ДФО эффективно реализовывать инициативы, цель которых — улучшение жизни людей.

— Поэтому администрация Владивостока с удовольствием включилась в работу по реализации тех проектов, которые получили грантовую поддержку, ведь если они будут выполнены качественно и в срок, это действительно улучшит жизнь горожан. Мы постарались наладить взаимодействие между органами администрации Владивостока и ТОСами.

#Общество#Владивосток#Благоустройство#Администрация Владивостока#Приморский край
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