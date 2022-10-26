ТОС грант принёс: новая детская площадка появилась во Владивостоке

Posted 26 октября 2022, 07:08
Published 26 октября 2022, 07:08
Modified 26 октября 2022, 07:10
Updated 26 октября 2022, 07:10
А получила грант инициативная группа ТОС «МАФ 35» от правительства Приморского края. Всего такую финансовую поддержку получили более 30 ТОСов в столице ДФО. Полученные средства инициативные группы направили на создание и благоустройство мест отдыха — например, во Владивостоке появился театрально-музыкальный сквер, скейт-зона, площадки для выгула собак и так далее. Отметим, что чаще всего благоустраивались именно детские площадки. Как и на улице Свердлова, 35.
Здесь полностью убрали старое, подчас небезопасное оборудование, покрыли всю территорию мягкой плиткой, на которую неопасно падать, даже с разбегу. И поскольку в доме и вокруг много малышей, площадку ориентировали для их нужд: поставили качели, качалку на пружине, игровой комплекс с горкой. Появились — к радости детворы — и стенка, и домик с развивающими элементами.
Замглавы администрации Владивостока Дарья Стегний отметила, что такой вид самоуправления, как ТОС, помогает жителям столицы ДФО эффективно реализовывать инициативы, цель которых — улучшение жизни людей.
— Поэтому администрация Владивостока с удовольствием включилась в работу по реализации тех проектов, которые получили грантовую поддержку, ведь если они будут выполнены качественно и в срок, это действительно улучшит жизнь горожан. Мы постарались наладить взаимодействие между органами администрации Владивостока и ТОСами.