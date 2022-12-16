Четыре буквы раздора: что значит «пропаганда ЛГБТ*» и что за неё грозит

Санкции предусматривает новая статья КоАП РФ — 6.21 «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола». В целом «пропаганда» предусматривает такие штрафы: для граждан — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; для юридических лиц — от 800 тыс. до миллиона рублей. Но интересно, что распространение соответствующей информации через интернет увеличивает штраф в несколько раз. Максимальная сумма для физических лиц составляет 400 тыс. рублей, а для юридических — пять миллионов.