Четыре буквы раздора: что значит «пропаганда ЛГБТ*» и что за неё грозит

Posted 15 декабря 2022, 22:39
Published 15 декабря 2022, 22:39
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
5 декабря спорный закон «О запрете пропаганды ЛГБТ* и смены пола» (так его называют в народе) вступил в силу. Формально он выглядит как пакет поправок в пять федеральных законов и Кодекс об административных правонарушениях РФ.
Нововведения запрещают «распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола» в СМИ и рекламе. Фильмы, содержащие такую информацию, не будут допускаться к прокату.
Также законодательно закрепляется защита детей от «информации, пропагандирующей либо демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, от информации, пропагандирующей педофилию, от информации, способной вызвать у детей желание сменить пол». Любую соответствующую продукцию могут выпускать только платные аудиовизуальные сервисы, которые введут систему подтверждения возраста («18+» или «16+») с помощью специального кода.
Санкции предусматривает новая статья КоАП РФ — 6.21 «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола». В целом «пропаганда» предусматривает такие штрафы: для граждан — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; для юридических лиц — от 800 тыс. до миллиона рублей. Но интересно, что распространение соответствующей информации через интернет увеличивает штраф в несколько раз. Максимальная сумма для физических лиц составляет 400 тыс. рублей, а для юридических — пять миллионов.
Главная проблема, с которой сталкиваются все люди из области СМИ и искусства — что считать пропагандой ЛГБТ. Поправки не указывают чётких рамок, когда простое упоминание людей нетрадиционной ориентации перерастает в пропаганду.
В решении этого вопроса могут помочь другие законодательные акты. Запрет на «пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних» существовал и ранее, поэтому в судебной практике есть прецеденты. Верховный суд ещё в 2012 году в решении по двум делам дал трактовку понятиям «пропаганда», «гомосексуализм» и «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений» на основании федеральных и международных правовых актов.
Под пропагандой понимается деятельность физических и (или) юридических лиц по распространению информации, направленной на формирование в сознании установок и (или) стереотипов поведения либо имеющая цель побудить или побуждающая лиц, которым она адресована, к совершению каких-либо действий или к воздержанию от их совершения.
Гомосексуализм — термин, обозначающий отношения между индивидами, основанные на сексуальном влечении к лицам одного с ними пола и сексуальных связях между ними.
Пропаганда гомосексуализма (нетрадиционных сексуальных отношений) предполагает активные публичные действия с указанными выше целями, связанные с формированием привлекательного образа нетрадиционной сексуальной ориентации, искажённого представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных брачных отношений.
Самое главное: судьи делают вывод, что не вся информация, связанная с ЛГБТ, может быть признана пропагандой.
Запрет пропаганды гомосексуализма не препятствует реализации права получать и распространять информацию общего, нейтрального содержания о гомосексуальности, проводить публичные мероприятия в предусмотренном законе порядке, в том числе открытые публичные дебаты о социальном статусе сексуальных меньшинств, не навязывая гомосексуальные жизненные установки.
В нормах не содержится запрета на простое упоминание гомосексуальности… беспристрастное и публичное обсуждение этих вопросов.
Таким образом, под пропагандой ЛГБТ и смены пола понимается распространение информации, которая бы создавала именно привлекательный образ нетрадиционных отношений, ставила их наравне с традиционными и навязывала гомосексуальный образ жизни.
Эти официальные трактовки значительно облегчают задачу, но трудности с определением, когда информация вдруг начинает «навязывать» запретные установки, всё равно сохраняются.
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, инициатор поправок, также дал некоторые пояснения в своём телеграм-канале.
Депутат уточнил, что помимо ранее упомянутых СМИ, рекламы, кинематографа и аудиовизуальных сервисов «под раздачу» попали книги и интернет в целом, в том числе компьютерные игры.
Интересно, что ответственность за высказывания в соцсетях налагается именно на соцсети. Организации должны сами следить за соответствующим контентом. Но Хинштейн не сообщает, получат штраф только социальные сети, которые не заблокировали пользователя, сказавшего что-то не то, или достанется и тому самому пользователю.
Также запрещается продажа товаров (в том числе иностранных), содержащих информацию об ЛГБТ и смене пола.
Контролирующими органами определили Роскомнадзор (он будет следить за интернетом), Роспотребнадзор и МВД (на них — оффлайн). В случае если возникает замешательство в отнесении того или иного контента к разряду запрещенного, владельцы могут обратиться за экспертизой.
Но издатели уже пишут, что одна экспертиза стоит около 100 тыс. рублей. А спорных моментов возникает слишком много.
По этой причине книжные издания и магазины на всякий случай убирают вообще всё, что может быть как-то связано с ЛГБТ.
По сообщениям Хинштейна, популярные маркетплейсы OZON и Wildberries уже убрали книги, аналогичные объявления появляются и на сайтах «Лабиринта» и других книжных сервисов.
Но нетронутыми не остаются и обычные магазины, в том числе во Владивостоке.
Консультанты известного книжного в центре приморской столицы рассказали, что теперь невозможно купить любые произведения с предупреждением «ЛГБТ».
Ранее Mash даже публиковал видео, как сотрудники прячут все книги, в первую очередь — бестселлеры.
*Верховный суд РФ признал движение ЛГБТ экстремистским
Мы убедились, что такой литературы действительно уже нет на полках. Но всё же удалось найти пару романов, которые не были убраны, хотя они точно содержат тематику ЛГБТ.
Однако запретную книгу всё равно не получится купить, даже если она ещё стоит на прилавке. Литература с ограничением «18+» и предупреждением «ЛГБТ» просто не пробивается на кассе. Поэтому забрать домой такое произведение в любом случае не выйдет.
Новый закон взбудоражил общественность. Пользователи соцсетей боятся, как бы обычное упоминание ЛГБТ не приняли за пропаганду. Издатели срочно избавляются от множества книг, а эксперты киноиндустрии ломают голову, как быть с любимыми фильмами, особенно иностранными сериалами. СМИ осторожничают, чтобы какое-то новостное сообщение о митинге в Европе вдруг не вылилось в миллионный штраф.
Несмотря на расплывчатость понятия «пропаганда» в поправках, уже можно определить некоторые границы, если обратиться к законам и судебным решениям прошлых лет. Но всё же эксперты ждут разъяснений от законодателей и решения из новой судебной практики. А пока стоит быть максимально аккуратным и стараться не рассуждать на запретную тему, чтобы вдруг не стать нарушителем.