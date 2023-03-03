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Posted 3 марта 2023, 09:28

Published 3 марта 2023, 09:28

Modified 3 марта 2023, 09:30

Updated 3 марта 2023, 09:30

Избрали меру пресечения для посредника в даче взятки в Приморье

«Барон виниров и коронок» будет рассматривать «небо в клеточку» в Приморье

3 марта 2023, 09:28
Фото: 1MI

Избрали меру пресечения для посредника в даче взятки в Приморье

Сюжет
Происшествие
По ходатайству следователя СК во Владивостоке под стражу взят гражданин, подозреваемый в посредничестве в даче взятки. Мужчина передавал деньги сотруднику следственного изолятора для «помощи» своему брату.

Представитель прокуратуры Приморского края поддержала ходатайство следователя СК о выборе меры пресечения для подозреваемого в посредничестве в даче взятки. 48-летнего жителя Владивостока обвиняют в том, что в период с июня по декабрь 2022 года он передал более 150 тысяч рублей сотруднику следственного изолятора. Мужчина хотел, чтобы его брат, содержащийся под стражей по обвинению в организации заказных убийств, находился в более комфортных условиях содержания в нарушение внутреннего распорядка учреждения.

Суд с учетом позиции прокурора вынес решение по мере пресечения для заключенного. Его поместят под стражу на срок 2 месяца.

Уголовного дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки, совершенная в крупном размере), п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере).

Ранее «Восток-Медиа» предположило, что задержанный — «правитель стоматологической империи» — Эдуард Бабакохян.

Стоматологическую империю Приморского края Эдуарда Бабакохяна обезглавили?
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