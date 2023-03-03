«Барон виниров и коронок» будет рассматривать «небо в клеточку» в Приморье

Представитель прокуратуры Приморского края поддержала ходатайство следователя СК о выборе меры пресечения для подозреваемого в посредничестве в даче взятки. 48-летнего жителя Владивостока обвиняют в том, что в период с июня по декабрь 2022 года он передал более 150 тысяч рублей сотруднику следственного изолятора. Мужчина хотел, чтобы его брат, содержащийся под стражей по обвинению в организации заказных убийств, находился в более комфортных условиях содержания в нарушение внутреннего распорядка учреждения.