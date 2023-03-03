Брат за брата — так дана взятка: в Приморье задержали мужчину за три транша в СИЗО

Posted 3 марта 2023, 02:13
Published 3 марта 2023, 02:13
Modified 3 марта 2023, 02:15
Updated 3 марта 2023, 02:15
В столице Дальнего Востока задержали мужчину, который подозревается в посредничестве в даче взятки сотруднику отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю, чтобы иметь возможность беспрепятственно передавать запрещенные предметы на территорию учреждения своему брату.
Сотрудник СИЗО получил деньги и организовал «зеленый коридор» для алкоголя и средств связи в камеру для обвиняемых. За это ему было переведено на банковскую карту три транша, общей суммой 155 тысяч рублей.
Схема появилась благодаря обвиняемому, который сообщил своему брату, что если «кое-кому дать на лапу», то можно употреблять спиртное и держать связь с внешним миром прямо из камеры СИЗО.
Брат обвиняемого был задержан по подозрению в даче взятки, а сам сотрудник исправительного учреждения уже некоторое время находится в СИЗО по подозрению в похожем уголовном деле.
Свидетели уже опрошены, экспертизы назначены, а само преступление было раскрыто благодаря оперативной работе сотрудников Следственного комитета РФ по Приморскому краю, УФСБ России по Приморскому краю и службе безопасности ГУФСИН России по Приморью.