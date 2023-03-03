Брат за брата — так дана взятка: в Приморье задержали мужчину за три транша в СИЗО

Сюжет СИЗО

Три денежных перевода, общей суммой 155 тысяч рублей могут отправить за решетку мужчину, который, якобы, лишь желал добра своему брату, обвиняемому в организации двух убийств. Кто знает, может близкие родственники через какое-то время снова будут жить рядом, бок о бок?