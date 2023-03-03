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Posted 3 марта 2023, 02:13

Published 3 марта 2023, 02:13

Modified 3 марта 2023, 02:15

Updated 3 марта 2023, 02:15

Брат за брата — так дана взятка: в Приморье задержали мужчину за три транша в СИЗО

Брат за брата — так дана взятка: в Приморье задержали мужчину за три транша в СИЗО

3 марта 2023, 02:13
Фото: 1MI
Сюжет
СИЗО
Три денежных перевода, общей суммой 155 тысяч рублей могут отправить за решетку мужчину, который, якобы, лишь желал добра своему брату, обвиняемому в организации двух убийств. Кто знает, может близкие родственники через какое-то время снова будут жить рядом, бок о бок?

В столице Дальнего Востока задержали мужчину, который подозревается в посредничестве в даче взятки сотруднику отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю, чтобы иметь возможность беспрепятственно передавать запрещенные предметы на территорию учреждения своему брату.

Сотрудник СИЗО получил деньги и организовал «зеленый коридор» для алкоголя и средств связи в камеру для обвиняемых. За это ему было переведено на банковскую карту три транша, общей суммой 155 тысяч рублей.

Схема появилась благодаря обвиняемому, который сообщил своему брату, что если «кое-кому дать на лапу», то можно употреблять спиртное и держать связь с внешним миром прямо из камеры СИЗО.

Брат обвиняемого был задержан по подозрению в даче взятки, а сам сотрудник исправительного учреждения уже некоторое время находится в СИЗО по подозрению в похожем уголовном деле.

Свидетели уже опрошены, экспертизы назначены, а само преступление было раскрыто благодаря оперативной работе сотрудников Следственного комитета РФ по Приморскому краю, УФСБ России по Приморскому краю и службе безопасности ГУФСИН России по Приморью.

#Владивосток#СИЗО#Происшествие#Арест#Приморский край#Люди
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