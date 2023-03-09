Сельхозпроизводители получили 25 млрд рублей поддержки от Корпорации МСП в 2022 году

Сегодня для субъектов МСП реализуется несколько программ поддержки и сервисов, большая часть из которых доступна на цифровой платформе МСП.РФ. Она создана и развивается в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство» под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова. В их числе сервис «Производственная кооперация и сбыт», который помогает находить рынки сбыта, становиться поставщиками ведущих компаний и федеральных торговых сетей.