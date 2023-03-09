Сельхозпроизводители получили 25 млрд рублей поддержки от Корпорации МСП в 2022 году

Posted 9 марта 2023, 08:20
Published 9 марта 2023, 08:20
Modified 9 марта 2023, 08:20
Updated 9 марта 2023, 08:20
Как заявил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, поддержка фермерских хозяйств является одним из ключевых направлений организации. Он рассказал, что по Программе стимулирования кредитования (ПСК), которая реализуется совместно с Центробанком, МСП-аграрии в прошлом году получили почти 400 кредитов на общую сумму 7,4 миллиарда рублей, передает ria.ru.
«Еще 18,3 миллиарда кредитных средств было выделено МСП-аграриям с гарантиями и поручительствами, под которые они привлекли более 1,5 тыс. кредитов. Средняя сумма кредита составляла 13 миллионов рублей», — отметил Исаевич.
Максимальную поддержку получили небольшие хозяйства в Краснодарское крае, Ростовской и Новосибирской областях. Следом за ними идут Волгоградская, Омская, Воронежская, Саратовская области и Красноярский край.
Больше всего кредитов малым и средним сельхозпроизводителям выдали в Сбербанке, ВТБ, «Россельхозбанке», банке «ФК Открытие», «Совкомбанке», «Альфа-Банке» и банке «Кубань Кредит». Если аграриям не хватает или у них вовсе отсутствует залог для получение кредита, Корпорация МСП предлагает им свои «зонтичные» поручительства.
Сегодня для субъектов МСП реализуется несколько программ поддержки и сервисов, большая часть из которых доступна на цифровой платформе МСП.РФ. Она создана и развивается в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство» под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова. В их числе сервис «Производственная кооперация и сбыт», который помогает находить рынки сбыта, становиться поставщиками ведущих компаний и федеральных торговых сетей.