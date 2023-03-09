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Posted 9 марта 2023, 08:20

Published 9 марта 2023, 08:20

Modified 9 марта 2023, 08:20

Updated 9 марта 2023, 08:20

Сельхозпроизводители получили 25 млрд рублей поддержки от Корпорации МСП в 2022 году

9 марта 2023, 08:20
По итогам 2022 года малые и средние сельхозпредприятия получили 25 миллиардов рублей господдержки с помощью Корпорации МСП. Всего фермеры привлекли более 1,9 тысячи кредитов от банков-партнеров, что в четыре раза больше показателя 2021 года.

Как заявил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, поддержка фермерских хозяйств является одним из ключевых направлений организации. Он рассказал, что по Программе стимулирования кредитования (ПСК), которая реализуется совместно с Центробанком, МСП-аграрии в прошлом году получили почти 400 кредитов на общую сумму 7,4 миллиарда рублей, передает ria.ru.

«Еще 18,3 миллиарда кредитных средств было выделено МСП-аграриям с гарантиями и поручительствами, под которые они привлекли более 1,5 тыс. кредитов. Средняя сумма кредита составляла 13 миллионов рублей», — отметил Исаевич.

Максимальную поддержку получили небольшие хозяйства в Краснодарское крае, Ростовской и Новосибирской областях. Следом за ними идут Волгоградская, Омская, Воронежская, Саратовская области и Красноярский край.

Больше всего кредитов малым и средним сельхозпроизводителям выдали в Сбербанке, ВТБ, «Россельхозбанке», банке «ФК Открытие», «Совкомбанке», «Альфа-Банке» и банке «Кубань Кредит». Если аграриям не хватает или у них вовсе отсутствует залог для получение кредита, Корпорация МСП предлагает им свои «зонтичные» поручительства.

Сегодня для субъектов МСП реализуется несколько программ поддержки и сервисов, большая часть из которых доступна на цифровой платформе МСП.РФ. Она создана и развивается в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство» под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова. В их числе сервис «Производственная кооперация и сбыт», который помогает находить рынки сбыта, становиться поставщиками ведущих компаний и федеральных торговых сетей.

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