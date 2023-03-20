Частный дом сгорел дотла: за один выходной день люди в Приморье лишились крова

Posted 20 марта 2023, 06:20
Published 20 марта 2023, 06:20
Modified 20 марта 2023, 06:22
Updated 20 марта 2023, 06:22
В новых медиа распространилось видео, на котором запечатлен серьезный пожар, произошедший в одном из частных жилых домов во Владивостоке. Огонь охватил большую часть здания, а дым выходил практически со всех сторон. Инцидент зафиксирован на улице Лесная в столице Дальнего ВОстока.
По сообщению МЧС России по Приморскому краю, 19 марта в 18.00 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании частного жилого дома на ул. Лесная во Владивостоке. Огнеборцы оперативно прибыли к месту пожара.
К моменту приезда пожарных из-под крыши дома шел дым, веранда была охвачена пламенем. В результате пожара дом повреждён огнём на площади около 150 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб еще устанавливаются.
Всего в тушении было задействовано 4 единицы пожарной техники и 15 рабочих пожарно-спасательной службы.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что мужчина не смог выбраться самостоятельно из пожара, произошедшего в многоквартирном доме. Его спасли пожарные.
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