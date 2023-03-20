Частный дом сгорел дотла: за один выходной день люди в Приморье лишились крова

К моменту приезда пожарных из-под крыши дома шел дым, веранда была охвачена пламенем. В результате пожара дом повреждён огнём на площади около 150 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб еще устанавливаются.



Всего в тушении было задействовано 4 единицы пожарной техники и 15 рабочих пожарно-спасательной службы.



Ранее «Восток-Медиа» писало, что мужчина не смог выбраться самостоятельно из пожара, произошедшего в многоквартирном доме. Его спасли пожарные.