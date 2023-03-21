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Posted 21 марта 2023, 07:56

Published 21 марта 2023, 07:56

Modified 21 марта 2023, 07:58

Updated 21 марта 2023, 07:58

Краш-тест по-приморски: прямо посреди улицы неизвестные «разнесли» автомобиль — видео

21 марта 2023, 07:56
Сюжет
Происшествие
Группа неизвестных парней устроила автомобилю настоящую проверку на прочность прямо посреди улицы во Владивостоке. Все дошло до того, что машину практически подожгли.

Проверка на прочность или неумение сдержать агрессивное поведение? Таким вопросом задаются люди, увидевшие видео в новых медиа, на котором группа неизвестный парней по непонятным причинам ломают автомобиль вдребезги прямо посреди улицы в городе Владивосток. Инцидент произошел возле Владивостокского государственного университета (ВВГУ).

На видео один из парней ходит по автомобилю, ногой ломая лобовое стекло. Второй в это время просто сидит внутри, не боясь получить поток осколков прямо в лицо. Далее они кинули в салон машины что-то напоминающее фальшфейер. Видимо, кто-то из них захотел завершить дело поджогом, но другой вытащил огонь из авто и потушил, по всей видимости, посчитав это не очень хорошей идеей.

Но самое странное тут даже не это. Людей, увидевших видео, больше удивило бездействие прохожих и сотрудников полиции, которые наблюдали за происходящим. Возможно, за кадром полицейские уже уточнили, что этот автомобиль принадлежит этим парням.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что в аварии из-за одного водителя пострадало 11 машин.

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#Общество#Видео#Владивосток#Происшествие#Вандализм#Приморский край
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