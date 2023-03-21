Краш-тест по-приморски: прямо посреди улицы неизвестные «разнесли» автомобиль — видео

На видео один из парней ходит по автомобилю, ногой ломая лобовое стекло. Второй в это время просто сидит внутри, не боясь получить поток осколков прямо в лицо. Далее они кинули в салон машины что-то напоминающее фальшфейер. Видимо, кто-то из них захотел завершить дело поджогом, но другой вытащил огонь из авто и потушил, по всей видимости, посчитав это не очень хорошей идеей.