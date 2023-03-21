Краш-тест по-приморски: прямо посреди улицы неизвестные «разнесли» автомобиль — видео

Posted 21 марта 2023, 07:56
Published 21 марта 2023, 07:56
Modified 21 марта 2023, 07:58
Updated 21 марта 2023, 07:58
Проверка на прочность или неумение сдержать агрессивное поведение? Таким вопросом задаются люди, увидевшие видео в новых медиа, на котором группа неизвестный парней по непонятным причинам ломают автомобиль вдребезги прямо посреди улицы в городе Владивосток. Инцидент произошел возле Владивостокского государственного университета (ВВГУ).
На видео один из парней ходит по автомобилю, ногой ломая лобовое стекло. Второй в это время просто сидит внутри, не боясь получить поток осколков прямо в лицо. Далее они кинули в салон машины что-то напоминающее фальшфейер. Видимо, кто-то из них захотел завершить дело поджогом, но другой вытащил огонь из авто и потушил, по всей видимости, посчитав это не очень хорошей идеей.
Но самое странное тут даже не это. Людей, увидевших видео, больше удивило бездействие прохожих и сотрудников полиции, которые наблюдали за происходящим. Возможно, за кадром полицейские уже уточнили, что этот автомобиль принадлежит этим парням.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что в аварии из-за одного водителя пострадало 11 машин.
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