Депутат ЗСПК Александр Захаров: «здоровье — это главное, что есть у человека»

Эксперты обсудили наиболее эффективные инструменты, которые могут помочь достигнуть снижения смертности в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Обсуждались вопросы резерва снижения смертности от болезней системы кровообращения, новые возможности для пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Кроме того, были затронуты актуальные темы по развитию телемедицинских технологий в субъектах ДВО и работе региональных программ по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Прозвучали доклады по лучшим практикам в реализации специализированных программ для больных высокого риска. Главные внештатные специалисты-кардиологи Амурской области, Сахалинской области, Забайкальского края и Республики Саха (Якутия) поделились своим опытом.