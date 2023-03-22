Депутат ЗСПК Александр Захаров: «здоровье — это главное, что есть у человека»

Posted 22 марта 2023, 03:56
Published 22 марта 2023, 03:56
Modified 22 марта 2023, 03:58
Updated 22 марта 2023, 03:58
Научно-практическое мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая вопросы реализации ВИМИС, на территории Дальневосточного федерального округа» провел комитетом Госдумы РФ по охране здоровья совместно с НМИЦ кардиологии им. Чазова в рамках проекта «Вместе с заботой о сердце».
Заседание прошло под председательством заместителя председателя комитета Бадма Башанкаева. Его участниками стали представители региональных органов исполнительной власти ДФО в сфере охраны здоровья, главные внештатные специалисты по кардиологии, терапии и общей врачебной практике субъектов ДФО, руководители медицинских организаций амбулаторного и стационарного звеньев, а также другие специалисты.
Эксперты обсудили наиболее эффективные инструменты, которые могут помочь достигнуть снижения смертности в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Обсуждались вопросы резерва снижения смертности от болезней системы кровообращения, новые возможности для пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Кроме того, были затронуты актуальные темы по развитию телемедицинских технологий в субъектах ДВО и работе региональных программ по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Прозвучали доклады по лучшим практикам в реализации специализированных программ для больных высокого риска. Главные внештатные специалисты-кардиологи Амурской области, Сахалинской области, Забайкальского края и Республики Саха (Якутия) поделились своим опытом.
«Сегодня активно работают программы профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, в том числе и для жителей отдаленных территорий Приморского края. Здоровье — это главное, что есть у человека. И за ним надо следить смолоду. Поэтому важно вести просветительскую работу с подростками и молодежью, рассказывать о здоровом образе жизни и важности отказа от вредных привычек», — отметил краевой депутат Александр Захаров.