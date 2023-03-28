Смердящую свалку устроили люди в популярном туристическом месте Приморья — фото

Действительно, пляж расположен в живописном месте. Гостям и местным жителям открывается прекрасный вид на бухту Новицкого. Отметим, что пляж доступен и для туристов без машины. Сюда можно добраться на автобусе. Удручает, что сейчас желающие полюбоваться красотой приморской природы вынуждены лицезреть груды целлофана, сломанные вещи и другие отходы.