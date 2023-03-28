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Posted 28 марта 2023, 01:47

Published 28 марта 2023, 01:47

Modified 28 марта 2023, 01:49

Updated 28 марта 2023, 01:49

Смердящую свалку устроили люди в популярном туристическом месте Приморья — фото

Смердящую свалку устроили люди в популярном туристическом месте Приморья — фото

28 марта 2023, 01:47
Фото: 1MI
Сюжет
Море
Один из самых популярных пляжей Приморья превратили в настоящую помойку — сообщают местные жители. Людей просят убирать за собой мусор и уважительно относиться к другим отдыхающим.

Пляж бухты Лесная — одно из самых посещаемых туристических мест, тем более — в разгар летнего сезона. Местных жителей возмутила ужасающая находка: отдыхающие оставили после себя пластиковые бутылки, целлофановые пакеты и другие отходы жизнедеятельности. Дорога к пляжу стала отвратительной мусоркой.

«Люди, неужели трудно взять с собой пакет под мусор? Вы же наверняка сюда еще вернетесь, привезете гостей», — обращается один из жителей города Находки в социальных сетях.

Многие отдыхающие в своих комментариях отмечают, что на пляже нет ни установленных уборных, ни оборудованных мест под мусор. Вероятно, так они хотят оправдать свои действия.

«Мы постоянно жалуемся на кого-то, что недостаточно делается для города, но мы и сами должны беречь наш город», — дополняет очевидец.

Действительно, пляж расположен в живописном месте. Гостям и местным жителям открывается прекрасный вид на бухту Новицкого. Отметим, что пляж доступен и для туристов без машины. Сюда можно добраться на автобусе. Удручает, что сейчас желающие полюбоваться красотой приморской природы вынуждены лицезреть груды целлофана, сломанные вещи и другие отходы.

#Новости#Общество#Находка#Море#Мусор#Приморский край
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