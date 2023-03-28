Смердящую свалку устроили люди в популярном туристическом месте Приморья — фото

Posted 28 марта 2023, 01:47
Published 28 марта 2023, 01:47
Modified 28 марта 2023, 01:49
Updated 28 марта 2023, 01:49
Пляж бухты Лесная — одно из самых посещаемых туристических мест, тем более — в разгар летнего сезона. Местных жителей возмутила ужасающая находка: отдыхающие оставили после себя пластиковые бутылки, целлофановые пакеты и другие отходы жизнедеятельности. Дорога к пляжу стала отвратительной мусоркой.
«Люди, неужели трудно взять с собой пакет под мусор? Вы же наверняка сюда еще вернетесь, привезете гостей», — обращается один из жителей города Находки в социальных сетях.
Многие отдыхающие в своих комментариях отмечают, что на пляже нет ни установленных уборных, ни оборудованных мест под мусор. Вероятно, так они хотят оправдать свои действия.
«Мы постоянно жалуемся на кого-то, что недостаточно делается для города, но мы и сами должны беречь наш город», — дополняет очевидец.
Действительно, пляж расположен в живописном месте. Гостям и местным жителям открывается прекрасный вид на бухту Новицкого. Отметим, что пляж доступен и для туристов без машины. Сюда можно добраться на автобусе. Удручает, что сейчас желающие полюбоваться красотой приморской природы вынуждены лицезреть груды целлофана, сломанные вещи и другие отходы.