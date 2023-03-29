Сквер «Самбо-90» стал любимым местом отдыха жителей Краснофлотского района Хабаровска

Этот проект стал самым масштабным в регионе по программе благоустройства: его площадь превышает 17,5 тысячи квадратных метров, стоимость — более 47,5 миллиона рублей. Территория очень популярна у жителей микрорайона: она вошла в число победителей онлайн-голосования с большим отрывом. Разработчики дизайн-проекта применили дифференцированный подход, чтобы каждый житель мог проводить время с удовольствием. Из пяти общественных территорий, которые должны были появиться в Хабаровске в 2022 году, в рамках проекта благоустроили четыре прилегающие друг к другу общественные зоны.