Сквер «Самбо-90» стал любимым местом отдыха жителей Краснофлотского района Хабаровска

Posted 29 марта 2023, 03:29
Published 29 марта 2023, 03:29
Modified 29 марта 2023, 03:31
Updated 29 марта 2023, 03:31
Сквер, расположенный в Краснофлотском районе Хабаровска, был благоустроен в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Этот проект стал самым масштабным в регионе по программе благоустройства: его площадь превышает 17,5 тысячи квадратных метров, стоимость — более 47,5 миллиона рублей. Территория очень популярна у жителей микрорайона: она вошла в число победителей онлайн-голосования с большим отрывом. Разработчики дизайн-проекта применили дифференцированный подход, чтобы каждый житель мог проводить время с удовольствием. Из пяти общественных территорий, которые должны были появиться в Хабаровске в 2022 году, в рамках проекта благоустроили четыре прилегающие друг к другу общественные зоны.
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Заведующий сектором главного художника департамента архитектуры, строительства и землепользования Мария Мельникова рассказала о том, что сквер стал точкой притяжения всего Краснофлотского района. Прогулочная зона имеет дорожки, наружное освещение, урны и лавочки, качели и скамейки. Зона спокойного отдыха также обустроена пешеходными связями и наружным освещением, установлены различные малые архитектурные формы и ограждения. Детский городок оснащен игровым комплексом, качелями, балансирами, песочницей, качалкой на пружине, урнами, лавочками, скамейками. Зона активного отдыха включает в себя спортивный комплекс и уличные тренажеры, установленные на резиновом покрытии.
Особое внимание при благоустройстве общественных территорий уделяется маломобильным группам населения. Безбарьерный доступ обеспечен со всех сторон данной территории, при входе в центральную аллею установлена тактильная плитка.
— «Самбо-90» радует большим количеством скамеек с поручнями и наклонных скамеек — специализированных мест для отдыха граждан, имеющих повреждения и заболевания нижних конечностей. Также мы с коллегами по общественному совету отметили удобство разветвлённой системы пешеходных дорожек, охватывающих сквер во всех направлениях. Отдельно хочется подчеркнуть, что практически каждый уголок этой территории освещен, установлена система видеонаблюдения, что обеспечивает максимальную безопасность граждан, — отметил член общественного совета при минЖКХ Никита Божок.
Главный инженер службы заказчика строительства и капитального ремонта города Хабаровска Михаил Бородай рассказал о том, что объект благоустройства был в работе у четырех подрядчиков, работу которых необходимо было синхронизировать и контролировать.
— В игровой зоне проектом был предусмотрен безбарьерный въезд для лиц с ограниченными возможностями и мам с колясками, но сквозной выезд не предполагался. Неравнодушные граждане — потенциальные пользователи данной территории — обратились к подрядчику с просьбой сделать заниженный съезд к жилой зоне. Подрядчик пошел навстречу и внес эти изменения, не увеличивая смету. Срок гарантийного обслуживания по благоустройству установлен в течение 5 лет после сдачи объекта, поэтому можно не переживать по поводу устранения поломок, возникающих после сдачи объекта, — рассказал Михаил Бородай.
Представителей министерства ЖКХ на подобных объездах в первую очередь интересует, довольны ли граждане своим выбором, так как программа охватывает только те объекты, которые побеждают на голосовании.
— Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства ежегодно позволяет гражданам сделать свой населенный пункт комфортнее и привлекательнее. В 2023 году оно пройдет в период с 15 апреля по 31 мая. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут включены в адресный перечень территорий для благоустройства на 2024 год. Мы надеемся, что активность в этом году вырастет и охватит еще большее количество жителей Хабаровского края, — подчеркнула начальник отдела по работе с населением и информатизации министерства ЖКХ Хабаровского края Марина Морозова.
Напомним, что основная идея национального проекта «Жилье и городская среда» — вовлечение жителей в диалог на любом этапе, будь это голосование, высказывание замечаний, участие в приемке-сдаче объекта.