В Республике Алтай зафиксирован первый в этом сезоне случай укуса клеща

Posted 29 марта 2023, 19:51
Published 29 марта 2023, 19:51
Modified 29 марта 2023, 19:54
Updated 29 марта 2023, 19:54
13-летний подросток рассказал, что клещ присосался к нему во время прогулки к горе Тугая. Как пишут «Народные новости» со ссылкой на «Новости Алтая», это означает, что клещи уже активны в черте города.
Чтобы избежать укуса клеща, нужно обязательно осматривать себя после прогулки на природе, используя специальные аэрозоли для защиты от клещей. В случае укуса необходимо немедленно обратиться к медикам и удалить клеща пинцетом, выкручивающими движениями.
Также важно помнить, что в сезон активности клещей пить молоко без предварительного кипячения опасно, поскольку коровы и козы также могут быть атакованы клещами.