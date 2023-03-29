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Posted 29 марта 2023, 19:51

Published 29 марта 2023, 19:51

Modified 29 марта 2023, 19:54

Updated 29 марта 2023, 19:54

В Республике Алтай зафиксирован первый в этом сезоне случай укуса клеща

29 марта 2023, 19:51
В лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии Республики Алтай принесли первого клеща на исследование в этом сезоне. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

13-летний подросток рассказал, что клещ присосался к нему во время прогулки к горе Тугая. Как пишут «Народные новости» со ссылкой на «Новости Алтая», это означает, что клещи уже активны в черте города.

Чтобы избежать укуса клеща, нужно обязательно осматривать себя после прогулки на природе, используя специальные аэрозоли для защиты от клещей. В случае укуса необходимо немедленно обратиться к медикам и удалить клеща пинцетом, выкручивающими движениями.

Также важно помнить, что в сезон активности клещей пить молоко без предварительного кипячения опасно, поскольку коровы и козы также могут быть атакованы клещами.

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