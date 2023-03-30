Дума Владивостока работает на благо горожан

Posted 30 марта 2023, 08:21
Published 30 марта 2023, 08:21
Modified 30 марта 2023, 08:34
Updated 30 марта 2023, 08:34
«На очередном заседании 30 марта Дума города Владивостока приняла муниципальный правовой акт об обеспечении дополнительным питанием за счет городского бюджета учащихся с 1 по 11 классы из семей участников СВО. Установила налоговую льготу в виде освобождения от уплаты земельного налога государственных научных центров Российской Федерации, осуществляющих свою деятельность на территории города Владивостока, в отношении земельных участков, используемых ими в целях научной деятельности. Эта дополнительная мера поддержки будет способствовать созданию новых рабочих мест, развитию научных проектов и разработок. Утвердила перечень инициативных предложений избирателей на 2023 год, в него вошло 61 предложение по благоустройству города, реализация которых будет осуществляться за счет бюджетных средств. Решениями Думы города Владивостока в структуре администрации города предусмотрено управление развития предпринимательства и потребительского рынка, в структуре Думы — новый комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту. Дума города Владивостока приняла решение о начале процедуры формирования Общественной молодежной палаты в связи с истечением срока полномочий предыдущего состава. Утвердила перечни государственного имущества, передаваемого в муниципальную собственность, и муниципального, передаваемого в государственную собственность. В частности в муниципальную собственность передаются три земельных участка на острове Русский, которые в перспективе планируется использовать для размещения образовательных учреждений. Решениями Думы утверждены границы тринадцати территориальных общественных самоуправлений и изменение границы одного ТОС», — прокомментировал председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.
С докладами по вопросам повестки дня выступили председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, первый заместитель главы администрации города Владивостока Сергей Дмитриенко, заместители главы администрации города Николай Селюк и Константин Стоценко, председатель Контрольно-счетной палаты Александр Ерзиков и заместитель прокурора города Владивостока Ксения Кравченко.
Дети участников СВО будут получать дополнительное питание за счет средств бюджета
Дума города Владивостока приняла МПА «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 25.12.2019 № 124-МПА „Положение об обеспечении дополнительным бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Владивостока“.
Документом предусмотрено обеспечение дополнительным бесплатным питанием один раз в день в период учебного процесса за счет средств бюджета Владивостокского городского округа обучающихся по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования из семей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»; из семей граждан Российской Федерации, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.
Утверждена льгота по земельному налогу для государственных научных центров
Дума города Владивостока приняла МПА «О внесении изменений в приложение к решению Думы города Владивостока от 28.10.2005 № 108 „О земельном налоге в городе Владивостоке“. Документом предусмотрено освобождение от земельного налога государственных научных центров Российской Федерации, осуществляющих свою деятельность на территории города Владивостока, в отношении земельных участков, используемых ими в целях научной деятельности. Предоставление этой налоговой льготы послужит дополнительной мерой поддержки науки, будет способствовать созданию новых рабочих мест, развитию научных проектов и разработок, экономическому развитию Владивостокского городского округа и в целом Дальнего Востока.
В муниципальную собственность передаются земельные участки на острове Русский
Из государственной собственности Российской Федерации в муниципальную передается земельный участок площадью 305 кв м, расположенный на улице Приморская, 8 для дальнейшей эксплуатации центрального теплового пункта. А также три земельных участка в районе полуострова Саперный на острове Русский площадью 11 467 кв. м, 28 045 кв. м и 11 415 кв. м, вид разрешенного использования которых дошкольное, начальное и среднее общее образование. На указанных земельных участках в перспективе планируется размещение детских образовательных организаций.
Нежилое помещение исключено из перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Решением Думы города Владивостока из перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, исключено нежилое помещение площадью 157,1 кв. м, расположенное в доме №10 на улице Овчинникова, в целях предоставления его АНО «Центр специальной подготовки, спортивного и военно-патриотического воспитания „Воин“ для проведения мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи.
Утвержден отчет о выполнении программы приватизации муниципального имущества
Дума города Владивостока утвердила отчет о выполнении Программы приватизации муниципального имущества в городе Владивостоке за 2022 год. В перечень приватизируемого имущества были включены 69 объектов. Реализовано 17, из них 14 объектов проданы на аукционе, открытом по составу участников, с открытой формой подачи предложения о цене, два объекта — на конкурсе, один объект — в порядке реализации преимущественного права выкупа.
За счет средств городского бюджета планируется выполнить 61 инициативное предложение граждан
Решением Думы города Владивостока утвержден Перечень инициативных предложений избирателей на 2023 год. Перечень содержит 61 предложение, в их числе ремонт пешеходных дорожек, автомобильных дорог, лестниц, установка освещения, обустройство остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и другие мероприятия по благоустройству. Работы будут выполнены за счет бюджета Владивостокского городского округа.
В структуру администрации города введено управление развития предпринимательства и потребительского рынка
Дума города Владивостока приняла решение «О внесении изменений в приложение к решению Думы города Владивостока от 29.05.2014 № 298 „Об утверждении структуры администрации города Владивостока“, которым в структуре администрации города предусмотрено управление развития предпринимательства и потребительского рынка.
Дума города Владивостока приняла решение о начале процедуры формирования общественной молодежной палаты
Дума города Владивостока приняла решение «О начале процедуры формирования Общественной молодежной палаты при Думе города Владивостока». Документ устанавливает срок предоставления предложений по кандидатурам в молодежную палату до 10 мая 2023 года включительно, а также необходимый перечень документов для включения кандидатов в состав палаты.
Утверждены дополнительные основания для досрочного прекращение членов Общественного совета Думы Владивостока
Решением Думы города Владивостока «О внесении изменений в приложение к решению Думы города Владивостока от 31.05.2017 № 774 „Об утверждении Положения об Общественном совете Думы города Владивостока“ предусмотрены дополнительные основания для досрочного прекращения полномочий членов Общественного совета: принятие общественным объединением, выдвинувшим кандидата, решения о его отзыве; пропуск без уважительной причины подряд трех очередных заседаний совета; по решению большинства от установленного числа членов Общественного совета.
Утверждены границы ТОС
Решением Думы города Владивостока установлены границы территориальных общественных самоуправлений «Свердлова 19», «Бухта Федорова», «Дом лейтенантов ТОФ, Светланская 85», «Побережье на Станюковича», «Форт Линевича», «Монтажная», «Пацаева 1-3-5», «Аллея Восход», «Волкова 5-7», «Достояние», «Станюковича 10», «Домик у озера», «Жигура 14, 16», а также об изменении границы ТОС «Песчаный».
В Думе города Владивостока сформирован новый комитет
Решением Думы города Владивостока «Об утверждении Положения о комитетах Думы города Владивостока» в структуре представительного органа создан новый комитет — по молодежной политике, физической культуре и спорту. В него вошли депутаты Артём Володин, Алеся Корсак, Мария Лагунова, Семён Полещук, Василиса Ходнева. Председателем комитета избрана депутат Мария Лагунова.
«Молодежная политика является одним из приоритетных направлений в деятельности органов государственной власти, местного самоуправления. Напомню, что Владивосток стал финалистом конкурса „Молодежная столица России“, организованного Федеральным агентством по делам молодежи. Всего в конкурсе приняли участие 59 российских городов. По результатам народного голосования Владивосток вошел в число лидеров в борьбе за статус Молодежной столицы-2023, заняв почетное второе место вслед за победителем — Нижним Новгородом. Это говорит о том, насколько востребовано развитие на Дальнем Востоке России молодежной политики. Считаю, создание в Думе города Владивостока профильного комитета позволит выделить работу с молодежью в отдельное направление, что станет надежным фундаментом для эффективной депутатской деятельности по формированию соответствующей правовой базы», ― отметила депутат Мария Лагунова.
«Направление „физкультура и спорт“ ― не менее важное, ведь развитие спорта и укрепление патриотизма являются понятиями взаимосвязанными. Увлечение спортом не только гармонично развивает дух и тело, но и содействует воспитанию настоящего гражданина, истинного патриота своей страны. Поэтому лично для себя принял решение войти в состав нового комитета по молодежи и спорту, при этом намерен продолжать и работу с ветеранами. Владивосток сегодня ― столица всего дальневосточного региона, это накладывает на всех нас дополнительную ответственность за развитие на городском уровне молодежной политики и спорта. Такие важные направления должны быть представлены в деятельности Думы города Владивостока отдельной структурой, что позволит депутатскому корпусу направить в созидательное русло ту движущую силу, которой несомненно обладает наше молодое поколение», ― акцентировал депутат Семен Полещук.
«Следует отметить, что структура Думы города Владивостока продолжительное время практически не обновлялась. При этом вопросы молодежной политики стали сегодня приоритетными в повестке деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. Депутаты, занимавшиеся ранее задачами молодежи в рамках работы комитета по социальной политике и делам ветеранов, рассматривают целый комплекс других важных для города вопросов. Выделение направлений „молодежная политика и спорт“ в отдельный комитет позволит повысить эффективность работы над решением социальных вопросов и более детально изучить молодежную проблематику», ― подчеркнул депутат Александр Бондяев.
Депутат, член комитета по бюджету, налогам и финансам Думы города Владивостока, руководитель Владивостокского городского отделения «Молодой гвардии» Артем Володин:
— Поддерживаю формирование в структуре Думы города Владивостока комитета по молодежной политике, физкультуре и спорту. Опыт работы в городском отделении «Молодой гвардии» показал, что у молодых специалистов, студентов и учащихся имеется устойчивый интерес к участию в политической и общественной жизни города, в его развитии. Многие ребята интересуются тем, как реализуются во Владивостоке различные проекты, общественные инициативы, направленные на преобразование их родного города. Рассчитываю содействовать работе нового комитета, поскольку такая структура поможет выстроить эффективное взаимодействие с молодыми горожанами ― нашими будущими избирателями, для которых характерна инициативность, стремление вперед, к новаторству и перспективам.
Таким образом, в настоящее время в Думе города Владивостока сформировано шесть комитетов, каждый из которых состоит из 5-6 депутатов.