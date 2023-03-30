Дума Владивостока работает на благо горожан

«На очередном заседании 30 марта Дума города Владивостока приняла муниципальный правовой акт об обеспечении дополнительным питанием за счет городского бюджета учащихся с 1 по 11 классы из семей участников СВО. Установила налоговую льготу в виде освобождения от уплаты земельного налога государственных научных центров Российской Федерации, осуществляющих свою деятельность на территории города Владивостока, в отношении земельных участков, используемых ими в целях научной деятельности. Эта дополнительная мера поддержки будет способствовать созданию новых рабочих мест, развитию научных проектов и разработок. Утвердила перечень инициативных предложений избирателей на 2023 год, в него вошло 61 предложение по благоустройству города, реализация которых будет осуществляться за счет бюджетных средств. Решениями Думы города Владивостока в структуре администрации города предусмотрено управление развития предпринимательства и потребительского рынка, в структуре Думы — новый комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту. Дума города Владивостока приняла решение о начале процедуры формирования Общественной молодежной палаты в связи с истечением срока полномочий предыдущего состава. Утвердила перечни государственного имущества, передаваемого в муниципальную собственность, и муниципального, передаваемого в государственную собственность. В частности в муниципальную собственность передаются три земельных участка на острове Русский, которые в перспективе планируется использовать для размещения образовательных учреждений. Решениями Думы утверждены границы тринадцати территориальных общественных самоуправлений и изменение границы одного ТОС», — прокомментировал председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.