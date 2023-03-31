Бюджет Приморья увеличился на 2,7 млрд рублей

На сумму свыше 409 млн рублей запланированы расходы на нужды системы образования, включая строительство и реконструкцию школ в различных районах края. На 248 млн рублей увеличатся расходы на физкультуру и спорт, что включает строительство крытых тренировочных катков и ледовой арены для керлинга в различных городах региона. Более 55 млн рублей будет выделено на модернизацию первичного звена системы здравоохранения. Выделены также дополнительные средства на программы развития туризма, создания комфортной городской среды и охраны окружающей среды. Общая сумма бюджетных ассигнований изменилась по 15 государственным программам из 20, из которых 13 получили увеличение финансирования, а 2 – снижение.