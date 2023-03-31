Бюджет Приморья увеличился на 2,7 млрд рублей

Posted 31 марта 2023, 10:22
Published 31 марта 2023, 10:22
Modified 31 марта 2023, 10:24
Updated 31 марта 2023, 10:24
Причиной корректировок стали дополнительные собственные доходы региона на 1,5 млрд рублей, поступление дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета на 1,1 млрд рублей, а также безвозмездные перечисления на сумму 157,4 млн рублей от ПАО «РусГидро» и Фонда развития территорий.
Большая часть дополнительных средств пойдет на развитие транспортного комплекса края – на содержание и ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения выделено 673 млн рублей. Более 483 млн рублей будет направлено на соцподдержку населения, в основном на восстановление прав участников жилищно-строительных кооперативов.
На сумму свыше 409 млн рублей запланированы расходы на нужды системы образования, включая строительство и реконструкцию школ в различных районах края. На 248 млн рублей увеличатся расходы на физкультуру и спорт, что включает строительство крытых тренировочных катков и ледовой арены для керлинга в различных городах региона. Более 55 млн рублей будет выделено на модернизацию первичного звена системы здравоохранения. Выделены также дополнительные средства на программы развития туризма, создания комфортной городской среды и охраны окружающей среды. Общая сумма бюджетных ассигнований изменилась по 15 государственным программам из 20, из которых 13 получили увеличение финансирования, а 2 – снижение.