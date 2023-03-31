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Posted 31 марта 2023, 04:30

Published 31 марта 2023, 04:30

Modified 31 марта 2023, 04:32

Updated 31 марта 2023, 04:32

«Цифровые» автоподставы вышли на новый уровень во Владивостоке

«Цифровые» автоподставы вышли на новый уровень во Владивостоке

31 марта 2023, 04:30
Фото: 1MI
Сюжет
Происшествие
Мошенники начали менять свои госномера автомобиля на чужие, чтобы не платить за зоны паркинга во Владивостоке. Такую уловку заметила местная жительница и впала в ступор — выяснилось, что «она» должна оплатить штрафы на немаленькую сумму.

В новых медиа появилась информация, что некоторые автолюбители не просто прикрывают госномера пред камерами видеонаблюдения на платных зонах паркинга, но и меняют буквы с цифрами — все, чтобы не расставаться со своими кровными.

Такое решение не оценила девушка, которая заметила свои номера на такой же машине — правда, другого цвета. Чтобы убедиться в догадке, она обошла авто по кругу. Задние номера действительно принадлежали ей, а вот задние — успешно «замаскированы» накладками с цифрами.

Получается, что на нее «повесили» чужие штрафы, и теперь девушке придется разбираться с этой ошибкой. Пользователи соцсетей поддержали ее, отметив, что поступать подобным образом могут исключительно бесчеловечные люди.

Ранее «Восток-Медиа» писало о другом способе не платить за паркинг. Люди поступили довольно тривиально. 

Жители Владивостока нашли способ не платить за парковку
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#Новости#Видео#Владивосток#Происшествие#Автомобиль#Автомобили#Приморский край
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