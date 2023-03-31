«Цифровые» автоподставы вышли на новый уровень во Владивостоке

Такое решение не оценила девушка, которая заметила свои номера на такой же машине — правда, другого цвета. Чтобы убедиться в догадке, она обошла авто по кругу. Задние номера действительно принадлежали ей, а вот задние — успешно «замаскированы» накладками с цифрами.