«Цифровые» автоподставы вышли на новый уровень во Владивостоке

Posted 31 марта 2023, 04:30
Published 31 марта 2023, 04:30
Modified 31 марта 2023, 04:32
Updated 31 марта 2023, 04:32
В новых медиа появилась информация, что некоторые автолюбители не просто прикрывают госномера пред камерами видеонаблюдения на платных зонах паркинга, но и меняют буквы с цифрами — все, чтобы не расставаться со своими кровными.
Такое решение не оценила девушка, которая заметила свои номера на такой же машине — правда, другого цвета. Чтобы убедиться в догадке, она обошла авто по кругу. Задние номера действительно принадлежали ей, а вот задние — успешно «замаскированы» накладками с цифрами.
Получается, что на нее «повесили» чужие штрафы, и теперь девушке придется разбираться с этой ошибкой. Пользователи соцсетей поддержали ее, отметив, что поступать подобным образом могут исключительно бесчеловечные люди.
Ранее «Восток-Медиа» писало о другом способе не платить за паркинг. Люди поступили довольно тривиально.