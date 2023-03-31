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Posted 31 марта 2023, 07:51

Published 31 марта 2023, 07:51

Modified 31 марта 2023, 07:53

Updated 31 марта 2023, 07:53

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту гибели двух школьников

31 марта 2023, 07:51
Школьники утонули во время прогулки на Финском заливе.

Как сообщили в правоохранительных органах, дело завели по пунктам «а» и «в» ч. 2 ст.105 УК РФ («Убийство малолетних лиц»). Тела восьмилетнего и 11-летнего мальчиков были обнаружены в водах Финского залива у Васильевского острова утром 30 марта, - пишут Известия.

Ранее родители заявили о пропаже детей, после чего было возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства их гибели пока не установлены, но эксперты проводят соответствующие исследования.

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