В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту гибели двух школьников

Posted 31 марта 2023, 07:51
Published 31 марта 2023, 07:51
Modified 31 марта 2023, 07:53
Updated 31 марта 2023, 07:53
Как сообщили в правоохранительных органах, дело завели по пунктам «а» и «в» ч. 2 ст.105 УК РФ («Убийство малолетних лиц»). Тела восьмилетнего и 11-летнего мальчиков были обнаружены в водах Финского залива у Васильевского острова утром 30 марта, - пишут Известия.
Ранее родители заявили о пропаже детей, после чего было возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства их гибели пока не установлены, но эксперты проводят соответствующие исследования.