Глава РЭО Буцаев: Необходимо усилить контроль за выбросом золы в мусорные баки

Складирование золы, которая образуется на объектах теплоэнергетики, в том числе объектах малой теплоэнергетики, в необорудованных местах также противоречит правилам пожарной безопасности. В Российском экологическом операторе отмечают, что подобные способы обращения с отходами такого рода являются недобросовестными и халатными. В связи с этим в РЭО подчеркнули, что необходимо обеспечивать охлаждение золы и ее правильное хранение в изолированных контейнерах (в случае сравнительно небольшого объема образования), которые обязательно должны быть вдали от горючих материалов.