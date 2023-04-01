Глава РЭО Буцаев: Необходимо усилить контроль за выбросом золы в мусорные баки

Posted 1 апреля 2023, 07:38
Published 1 апреля 2023, 07:38
Modified 1 апреля 2023, 07:38
Updated 1 апреля 2023, 07:38
Свое предложение РЭО направил на рассмотрение в Минстрой, передает newsnn.ru.
Возгорания происходят из-за недобросовестного выброса горячей тлеющей золы. Десятки таких ЧП зафиксированы в Удмуртии, Хакасии, Бурятии, Забайкальском крае, Алтайском крае, на Дальнем Востоке, в ЕАО в течение последних двух месяцев.
Дело в том, что из-за мельчайших частиц, которые способны разогреть до тления даже остывшие угли, зола больше суток остается пожароопасной. Из-за неправильного обращения с отходами от сжигания твердого топлива участились случаи возгораний мусорных контейнеров и мусоровозов. Преимущественно это происходит в жилом секторе. В РЭО отмечают, что подобные происшествия являются довольно серьезной проблемой.
Нередко жители высыпают еще тлеющую золу прямо в емкости для складирования бытовых отходов. Возгорание может произойти прямо в мусорном баке. Еще опаснее, если отходы начинают гореть в мусоровозе, в таком случае они могут привести к возгоранию спецтехники. Кроме того, огонь может перейти на транспортные средства или строения, которые расположены рядом с объектами складирования.
Чтобы предотвратить развитие таких негативных сценариев, необходимо оборудовать отдельные места складирования для районов с индивидуальной жилой застройкой, в которых используется печное отопление, отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.
Не менее важна в этом вопросе и сознательность граждан в вопросе правильной утилизации.
«Если же посмотреть глобально, то ежегодно в России образуется больше двадцати миллионов тонн золошлаковых отходов. Поэтому в рамках утвержденного Правительством РФ Комплексного плана к 2035 году объем утилизации отходов угольных электростанций и котельных должен достичь показателя не менее 50%. Таким образом, мы сможем заместить до 15 миллионов тонн природных ресурсов за счет вторичного применения золошлакового сырья. В этой связи важно также вовлекать в хозяйственный оборот золу, образованную в домашних хозяйствах и на объектах малой теплоэнергетики», — добавил Денис Буцаев.
Складирование золы, которая образуется на объектах теплоэнергетики, в том числе объектах малой теплоэнергетики, в необорудованных местах также противоречит правилам пожарной безопасности. В Российском экологическом операторе отмечают, что подобные способы обращения с отходами такого рода являются недобросовестными и халатными. В связи с этим в РЭО подчеркнули, что необходимо обеспечивать охлаждение золы и ее правильное хранение в изолированных контейнерах (в случае сравнительно небольшого объема образования), которые обязательно должны быть вдали от горючих материалов.