vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 1 апреля 2023, 07:38

Published 1 апреля 2023, 07:38

Modified 1 апреля 2023, 07:38

Updated 1 апреля 2023, 07:38

Глава РЭО Буцаев: Необходимо усилить контроль за выбросом золы в мусорные баки

1 апреля 2023, 07:38
В последнее время в России участились случаи возгорания мусоровозов, автомобилей, жилых домов и других зданий. В связи с этим Российский экологический оператор (РЭО) внес инициативу разработать и внедрить меры по усилению контроля за соблюдением требований к накоплению золы.

Свое предложение РЭО направил на рассмотрение в Минстрой, передает newsnn.ru.

Возгорания происходят из-за недобросовестного выброса горячей тлеющей золы. Десятки таких ЧП зафиксированы в Удмуртии, Хакасии, Бурятии, Забайкальском крае, Алтайском крае, на Дальнем Востоке, в ЕАО в течение последних двух месяцев.

Дело в том, что из-за мельчайших частиц, которые способны разогреть до тления даже остывшие угли, зола больше суток остается пожароопасной. Из-за неправильного обращения с отходами от сжигания твердого топлива участились случаи возгораний мусорных контейнеров и мусоровозов. Преимущественно это происходит в жилом секторе. В РЭО отмечают, что подобные происшествия являются довольно серьезной проблемой.

Нередко жители высыпают еще тлеющую золу прямо в емкости для складирования бытовых отходов. Возгорание может произойти прямо в мусорном баке. Еще опаснее, если отходы начинают гореть в мусоровозе, в таком случае они могут привести к возгоранию спецтехники. Кроме того, огонь может перейти на транспортные средства или строения, которые расположены рядом с объектами складирования.

Чтобы предотвратить развитие таких негативных сценариев, необходимо оборудовать отдельные места складирования для районов с индивидуальной жилой застройкой, в которых используется печное отопление, отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Не менее важна в этом вопросе и сознательность граждан в вопросе правильной утилизации.

«‎Если же посмотреть глобально, то ежегодно в России образуется больше двадцати миллионов тонн золошлаковых отходов. Поэтому в рамках утвержденного Правительством РФ Комплексного плана к 2035 году объем утилизации отходов угольных электростанций и котельных должен достичь показателя не менее 50%. Таким образом, мы сможем заместить до 15 миллионов тонн природных ресурсов за счет вторичного применения золошлакового сырья. В этой связи важно также вовлекать в хозяйственный оборот золу, образованную в домашних хозяйствах и на объектах малой теплоэнергетики», — добавил Денис Буцаев.

Складирование золы, которая образуется на объектах теплоэнергетики, в том числе объектах малой теплоэнергетики, в необорудованных местах также противоречит правилам пожарной безопасности. В Российском экологическом операторе отмечают, что подобные способы обращения с отходами такого рода являются недобросовестными и халатными. В связи с этим в РЭО подчеркнули, что необходимо обеспечивать охлаждение золы и ее правильное хранение в изолированных контейнерах (в случае сравнительно небольшого объема образования), которые обязательно должны быть вдали от горючих материалов.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика