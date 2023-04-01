Картина дня в Приморье: губернатор во Врангеле, мэр на форуме и роман в Уссурийске

Posted 1 апреля 2023, 08:02
Published 1 апреля 2023, 08:02
Modified 1 апреля 2023, 08:02
Updated 1 апреля 2023, 08:02
Активная суббота Олега Кожемяко
Сегодня глава края побывал на юге Приморья — и в Ливадии, и во Врангеле.
В Ливадии Олег Николаевич открыл сезон весенней рыбалки — здесь в это время хорошо идёт минтай.
Во Врангеле сначала принял участие в субботнике по очистке поселкового пляжа, а затем вместе со звёздами и тренером команды «Адмирал» заложил первый камень в строительство будущей ледовой арены в посёлке.
Владивосток будет строиться по-новому
Глава администрации Владивостока Константин Шестаков принял участие в межрегиональном строительном форуме и рассказал о том, как меняется концепция застройки города.
Отныне преимущества будут получать те проекты, которые предполагают не просто комплексную застройку, а создание комфортной, уютной, современной городской среды.
Именно такие комплексы будут возводиться на тех территориях, где много ветхого и аварийного жилья. Например, в районе улицы Металлистов.
Ну что, Лариса Дмитриевна…
«Пошлая история обольщения глупой девицы», — когда-то именно так современники оценивали пьесу Александра Островского «Бесприданница». И только после смерти драматурга в его произведении увидели и трагизм, и глубину.
Свой юбилейный, 85-й сезон, городской драматический театр Уссурийска имени Веры Комиссаржевской продолжает премьерой спектакля «Бесприданница» (12+), который, кстати, можно посетить и по Пушкинской карте. И подумать о том, как велика сила любви.