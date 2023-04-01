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Posted 1 апреля 2023, 08:02

Published 1 апреля 2023, 08:02

Modified 1 апреля 2023, 08:02

Updated 1 апреля 2023, 08:02

Картина дня в Приморье: губернатор во Врангеле, мэр на форуме и роман в Уссурийске

Картина дня в Приморье: губернатор во Врангеле, мэр на форуме и роман в Уссурийске

1 апреля 2023, 08:02
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Насыщенной новостями и разнообразной выдался первый день апреля в Приморском крае. Без шуток!

Активная суббота Олега Кожемяко

Сегодня глава края побывал на юге Приморья — и в Ливадии, и во Врангеле.

В Ливадии Олег Николаевич открыл сезон весенней рыбалки — здесь в это время хорошо идёт минтай.

Ты ж моя рыбка: губернатор Приморья расцеловал первого минтая — видео
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Во Врангеле сначала принял участие в субботнике по очистке поселкового пляжа, а затем вместе со звёздами и тренером команды «Адмирал» заложил первый камень в строительство будущей ледовой арены в посёлке.

Суббота у моря: губернатор Приморья помог очистить пляж во Врангеле — видео
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Владивосток будет строиться по-новому

Глава администрации Владивостока Константин Шестаков принял участие в межрегиональном строительном форуме и рассказал о том, как меняется концепция застройки города.

Отныне преимущества будут получать те проекты, которые предполагают не просто комплексную застройку, а создание комфортной, уютной, современной городской среды.

Именно такие комплексы будут возводиться на тех территориях, где много ветхого и аварийного жилья. Например, в районе улицы Металлистов.

Константин Шестаков: застройка Владивостока будет вестись по новым правилам
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Ну что, Лариса Дмитриевна…

«Пошлая история обольщения глупой девицы», — когда-то именно так современники оценивали пьесу Александра Островского «Бесприданница». И только после смерти драматурга в его произведении увидели и трагизм, и глубину.

Свой юбилейный, 85-й сезон, городской драматический театр Уссурийска имени Веры Комиссаржевской продолжает премьерой спектакля «Бесприданница» (12+), который, кстати, можно посетить и по Пушкинской карте. И подумать о том, как велика сила любви.

Поматросил и бросил: к беде привёл роман юной девицы и богатого дельца в Уссурийске
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#Новости#Общество#Владивосток#Уссурийск#Картина дня#Приморский край#Губернатор
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