Не буди лихо, пока оно тихо: шумные соседи получили по заслугам в Приморье — видео

Posted 4 апреля 2023, 03:42
Published 4 апреля 2023, 03:42
Modified 4 апреля 2023, 03:44
Updated 4 апреля 2023, 03:44
Живущий в центре реабилитации подопечный нацпарка «Земля леопарда» подросток — котёнок дальневосточного леопарда Leo 260M — уснул на своем участке. Да не просто уснул, а на тёплом апрельском солнышке, после удачной охоты и плотной трапезы.
Представляете себе, какой это сладкий сон?
И вдруг — шум, гам, крики! Это наглые вороны слетелись на остатки пиршества Leo 260M и устроили галдёж.
— Леопард ответил наглецам яростным рыком, — отметили в пресс-службе нацпарка «Земля леопарда», подчеркнув, что такое поведение юного хищника очень правильное и говорит о том, что из котёнка он превращается в настоящего леопарда, который скоро будет готов к самостоятельной жизни в Уссурийском заповеднике.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что Leo 260M научился правильно прятать добычу впрок.