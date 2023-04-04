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Posted 4 апреля 2023, 03:42

Published 4 апреля 2023, 03:42

Modified 4 апреля 2023, 03:44

Updated 4 апреля 2023, 03:44

В Приморском крае юный леопард грозным рыком разогнал ворон

Не буди лихо, пока оно тихо: шумные соседи получили по заслугам в Приморье — видео

4 апреля 2023, 03:42
Фото: 1MI

В Приморском крае юный леопард грозным рыком разогнал ворон

Сюжет
Земля леопарда
Гневно и яростно отреагировал полный сил и энергии подросток, когда его сладкий дневной сон потревожили шумные соседки. Соседкам мало не показалось.

Живущий в центре реабилитации подопечный нацпарка «Земля леопарда» подросток — котёнок дальневосточного леопарда Leo 260M — уснул на своем участке. Да не просто уснул, а на тёплом апрельском солнышке, после удачной охоты и плотной трапезы.

Представляете себе, какой это сладкий сон?

И вдруг — шум, гам, крики! Это наглые вороны слетелись на остатки пиршества Leo 260M и устроили галдёж.

— Леопард ответил наглецам яростным рыком, — отметили в пресс-службе нацпарка «Земля леопарда», подчеркнув, что такое поведение юного хищника очень правильное и говорит о том, что из котёнка он превращается в настоящего леопарда, который скоро будет готов к самостоятельной жизни в Уссурийском заповеднике.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что Leo 260M научился правильно прятать добычу впрок.

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#Новости#Видео#Земля леопарда#Нацпарк#Приморский край#Леопарды
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