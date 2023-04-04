Не буди лихо, пока оно тихо: шумные соседи получили по заслугам в Приморье — видео

Живущий в центре реабилитации подопечный нацпарка «Земля леопарда» подросток — котёнок дальневосточного леопарда Leo 260M — уснул на своем участке. Да не просто уснул, а на тёплом апрельском солнышке, после удачной охоты и плотной трапезы.