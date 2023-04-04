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Posted 4 апреля 2023, 00:45

Published 4 апреля 2023, 00:45

Modified 4 апреля 2023, 00:47

Updated 4 апреля 2023, 00:47

От 10 до 800 тысяч рублей заплатят поджигатели лесов в Приморском крае

От 10 до 800 тысяч рублей заплатят поджигатели лесов в Приморском крае

4 апреля 2023, 00:45
Фото: 1MI
От 10 до 800 тысяч рублей заплатят поджигатели лесов в Приморском крае
Сюжет
Пожар
В Приморском крае более двух тысяч сотрудников МЧС, полиции и лесной охраны заняты выявлением и задержанием нарушителей противопожарного режима. Эта информация была озвучена на утреннем заседании оперативного штаба под руководством губернатора региона Олега Кожемяко.

Согласно докладу компетентных органов, же было выявлено более 50 нарушений противопожарных мер, составлены протоколы в отношении как физических, так и юридических лиц. Для последних предусмотрены штрафы в размере до 800 тысяч рублей. Штрафы для физических лиц — от 10 до 50 тысяч рублей.

Олег Кожемяко отметил, что соблюдение дисциплины и законности в лесах поможет снизить число пожаров.

«Здесь неважно: неосторожное обращение с огнем, неубранный участок или специально поджгли, устраивая отжиги. Итог один: пожар. И пока собственники земельных участков, простые люди не убедятся в том, что за подобные действия они понесут наказание, так и будут уничтожаться наши леса, подвергаться опасности населенные пункты», — заявил он.

Следует отметить, что с 30 марта во всех муниципалитетах Приморья открыт пожароопасный сезон.

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А в большинстве районов по поручению главы региона введен особый противопожарный режим, который предполагает запрет на посещение лесов гражданами, запрет на разведение открытого огня, в том числе на приусадебных участках.

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За нарушение режима ОПР предусмотрена административная ответственность.

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Губернатор отметил, что жители региона находятся в опасности из-за тех, кто не соблюдает правила. Люди могут сообщать о фактах поджога и пожаре по телефону «112» или «102». Сотрудники МЧС, полиции и лесной охраны продолжат свою работу по выявлению нарушителей противопожарного режима. Региональные власти призывают граждан соблюдать правила и быть более внимательными при использовании огня.

#Новости#Пожар#Происшествие#Лесные пожары#Пожароопасный сезон#Олег Кожемяко#Приморский край
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