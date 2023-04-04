От 10 до 800 тысяч рублей заплатят поджигатели лесов в Приморском крае

Posted 4 апреля 2023, 00:45
Published 4 апреля 2023, 00:45
Modified 4 апреля 2023, 00:47
Updated 4 апреля 2023, 00:47
Согласно докладу компетентных органов, же было выявлено более 50 нарушений противопожарных мер, составлены протоколы в отношении как физических, так и юридических лиц. Для последних предусмотрены штрафы в размере до 800 тысяч рублей. Штрафы для физических лиц — от 10 до 50 тысяч рублей.
Олег Кожемяко отметил, что соблюдение дисциплины и законности в лесах поможет снизить число пожаров.
«Здесь неважно: неосторожное обращение с огнем, неубранный участок или специально поджгли, устраивая отжиги. Итог один: пожар. И пока собственники земельных участков, простые люди не убедятся в том, что за подобные действия они понесут наказание, так и будут уничтожаться наши леса, подвергаться опасности населенные пункты», — заявил он.
Следует отметить, что с 30 марта во всех муниципалитетах Приморья открыт пожароопасный сезон.
А в большинстве районов по поручению главы региона введен особый противопожарный режим, который предполагает запрет на посещение лесов гражданами, запрет на разведение открытого огня, в том числе на приусадебных участках.
За нарушение режима ОПР предусмотрена административная ответственность.
Губернатор отметил, что жители региона находятся в опасности из-за тех, кто не соблюдает правила. Люди могут сообщать о фактах поджога и пожаре по телефону «112» или «102». Сотрудники МЧС, полиции и лесной охраны продолжат свою работу по выявлению нарушителей противопожарного режима. Региональные власти призывают граждан соблюдать правила и быть более внимательными при использовании огня.