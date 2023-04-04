От 10 до 800 тысяч рублей заплатят поджигатели лесов в Приморском крае

Губернатор отметил, что жители региона находятся в опасности из-за тех, кто не соблюдает правила. Люди могут сообщать о фактах поджога и пожаре по телефону «112» или «102». Сотрудники МЧС, полиции и лесной охраны продолжат свою работу по выявлению нарушителей противопожарного режима. Региональные власти призывают граждан соблюдать правила и быть более внимательными при использовании огня.