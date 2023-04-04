Режим повышенной готовности ввели из-за пожаров в Приморье

Posted 4 апреля 2023, 03:33
Published 4 апреля 2023, 03:33
Modified 4 апреля 2023, 03:35
Updated 4 апреля 2023, 03:35
Согласно информации МЧС России по Приморскому краю, возгорания на площади 117 га ликвидированы за последние сутки. Всего специалисты зафиксировали 76 очагов лесных пожаров, на общей площади 1493,92 га.
Силы и средства Приморской территориальной подсистемы РСЧС переведены в режим повышенной готовности, чтобы в любой момент локализовать и потушить пожары. Сейчас проводят различные подготовки и мониторинг ситуации с помощью спутниковых данных.
Сотрудники МЧС просят местных жителей по возможности не посещать лес или, как минимум, не использовать там огонь — обойтись без костров, сжигания мусора, сухой растительности и иных отходов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о штрафах за нарушение противопожарного режима. Сумма может дойти до миллиона рублей.