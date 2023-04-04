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Posted 4 апреля 2023, 03:33

Published 4 апреля 2023, 03:33

Modified 4 апреля 2023, 03:35

Updated 4 апреля 2023, 03:35

Режим повышенной готовности ввели из-за пожаров в Приморье

Режим повышенной готовности ввели из-за пожаров в Приморье

4 апреля 2023, 03:33
Фото: 1MI
Сюжет
Пожар
Подсистемы РСЧС перевели в режим повышенной готовности — только за сутки 3 апреля в Приморья зафиксировали 13 лесных пожаров. Мониторингом ситуации занимаются сотрудники МЧС.

Согласно информации МЧС России по Приморскому краю, возгорания на площади 117 га ликвидированы за последние сутки. Всего специалисты зафиксировали 76 очагов лесных пожаров, на общей площади 1493,92 га.

Силы и средства Приморской территориальной подсистемы РСЧС переведены в режим повышенной готовности, чтобы в любой момент локализовать и потушить пожары. Сейчас проводят различные подготовки и мониторинг ситуации с помощью спутниковых данных.

Сотрудники МЧС просят местных жителей по возможности не посещать лес или, как минимум, не использовать там огонь — обойтись без костров, сжигания мусора, сухой растительности и иных отходов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о штрафах за нарушение противопожарного режима. Сумма может дойти до миллиона рублей.

Штраф в 1 миллион можно получить за нарушение противопожарного режима в Приморье
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#Новости#Пожар#Происшествие#Приморский край
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