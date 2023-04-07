В Хабаровске в этом году обустроят 23 дворовых территории по программе «1000 дворов»

Posted 7 апреля 2023, 08:22
Published 7 апреля 2023, 08:22
Modified 30 апреля 2023, 00:29
Updated 30 апреля 2023, 00:29
Именно граждане решают, какой будет их дворовая территория: участвуют в разработке дизайн-проектов, предлагают свои творческие идеи, следят за работой подрядчиков на местах, делают замечания, вносят свои корректировки и, в итоге, становятся счастливыми участниками церемоний открытия своих обновленных комфортных дворов.
Участники инспекции посетили две дворовые территории. Первая по адресу Гамарника, 80, 80А, 82 и 86. Дворовая территория в периметре этих домов получила долгожданное благоустройство в прошлом году. Местные жители приняли участие в голосовании и определили акценты ее благоустройства. Так, благодаря программе, во дворе домов появились детские и спортивные площадки, отремонтирован тротуар и дворовые проезды — комфортное место для проведения досуга в формате активных и спокойных зон стало местом притяжения местных жителей. Свой новый нарядный облик получила и хоккейная коробка: обновили наземное покрытие, поставили новые ворота и безопасные кольца — теперь можно играть и в футбол, и в хоккей и даже в баскетбол, а зимой внутри коробки заливается каток. Также немаловажным акцентом комфорта станет в теплое время года озеленение территории: планируется высадка деревьев и кустарников.
По словам директора управляющей компании Алексея Миненко, особую важность в благоустройстве дворов имеют простые в использовании и механической замене импортозамещенные конструкции российского производства и хорошего качественного исполнения. Это и детские игровые комплексы, спорткомплексы, качалки, мини-карусели, песочницы и т. д. При любой поломке оборудования все недостающие части и элементы легко собираются в большие модули и быстро доставляются во дворы.
— Мы видим качественное исполнение работ по дизайн-проекту, который предложили жители домов. Несмотря на суровые дальневосточные морозные зимы и продолжительные праздничные дни, все архитектурные элементы находятся в нормативном состоянии. Это говорит о бережном отношении людей к своему новому комфортному пространству, об их неравнодушии и желании сохранить эту красоту на долгие годы, — рассказала председатель Общественного совета при краевом минЖКХ Анна Ардован.
В 2023 году будет преображена и придомовая территория по ул. Мухина, 7, 9, 11, 13. По запросу жителей тут запланированы работы по обустройству детской площадки, установке уличных спортивных тренажёров. Во дворе дома имеется и хоккейная площадка, благоустройство которой также запланировано в рамках программы «1000 дворов на Дальнем Востоке». Традиционно во дворе будут установлены новые лавочки и урны. Местные жители, которые активно отдали свои голоса за благоустройство своих дворов с нетерпением ждут начала работ и в ежедневном режиме готовы проводить мониторинг качества их исполнения.
— Все территории, благоустроенные по федеральной программе, уже традиционно становятся местами активного притяжения не только для жителей близлежащих домов, но и для целых микрорайонов. Главное, что многие неравнодушные граждане принимают активное участие в этом процессе: от голосования до приемки работ. Это говорит об их активной жизненной позиции, о желании постоянно находить творческие, интересные решения для территорий, на которых они проживают и, что самое главное, о желании содержать эти территории в чистоте и порядке, — отметила начальник отдела по работе с населением и информатизации Марина Морозова.
Напомним, что программа «1000 дворов на Дальнем Востоке» инициирована полномочным представителем Президента в Дальневосточном Федеральном округе Юрием Трутневым и разработана Минвостокразвития РФ. Она берет курс на создание современных комфортных условий для всех граждан и преобразование дворов в зоны семейного времяпрепровождения — мини-парки. Только жители каждого отдельно взятого дома определяют, каким будет их двор, что ставить в приоритет при благоустройстве.