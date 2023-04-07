В Хабаровске в этом году обустроят 23 дворовых территории по программе «1000 дворов»

Участники инспекции посетили две дворовые территории. Первая по адресу Гамарника, 80, 80А, 82 и 86. Дворовая территория в периметре этих домов получила долгожданное благоустройство в прошлом году. Местные жители приняли участие в голосовании и определили акценты ее благоустройства. Так, благодаря программе, во дворе домов появились детские и спортивные площадки, отремонтирован тротуар и дворовые проезды — комфортное место для проведения досуга в формате активных и спокойных зон стало местом притяжения местных жителей. Свой новый нарядный облик получила и хоккейная коробка: обновили наземное покрытие, поставили новые ворота и безопасные кольца — теперь можно играть и в футбол, и в хоккей и даже в баскетбол, а зимой внутри коробки заливается каток. Также немаловажным акцентом комфорта станет в теплое время года озеленение территории: планируется высадка деревьев и кустарников.