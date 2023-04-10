Мемориальную доску в честь «кометы» открыли в Приморье

Posted 10 апреля 2023, 03:31
Published 10 апреля 2023, 03:31
Modified 10 апреля 2023, 03:33
Updated 10 апреля 2023, 03:33
Как известно, Рудольф Нуреев — звезда и легенда мирового балета — родился 17 марта 1938 года в поезде, который направлялся в Приморье, в село Раздольное, где служил его отец.
И по этому случаю в юбилейный год великого танцовщика и балетмейстера на станции, что в селе Раздольное, не только установили памятную доску, но и открыли выставку, которая рассказывает о жизни, творчестве и непростой судьбе Рудольфа Нуреева.
Как сообщили в пресс-службе Приморской сцены Мариинского театра, на открытие приехали представители фонда Рудольфа Нуреева, а также почётные гости из Санкт-Петербурга, Казани и Уфы.
Выступая на церемонии открытия, художественный руководитель балетной труппы Приморской сцены Эльдар Алиев — а он был лично знаком с Рудольфом Нуреевым, — сравнил его с кометой, человеком-молнией, явлением ярким, стремительным и незабываемым.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как идёт подготовка к установке мемориальной доски.