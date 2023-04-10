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Posted 10 апреля 2023, 03:31

Published 10 апреля 2023, 03:31

Modified 10 апреля 2023, 03:33

Updated 10 апреля 2023, 03:33

Мемориальную доску в честь «кометы» открыли в Приморье

10 апреля 2023, 03:31

В Приморском крае продолжаются мероприятия в честь юбилея Рудольфа Нуреева

Сюжет
Память
Отныне любой, кто едет по Транссибу, может узнать, что приморское село Раздольное тесно связано с одним из величайших имён в русском и мировом балете, в искусстве хореографии — с Рудольфом Нуреевым. На днях здесь открыли в его честь мемориальную доску.

Как известно, Рудольф Нуреев — звезда и легенда мирового балета — родился 17 марта 1938 года в поезде, который направлялся в Приморье, в село Раздольное, где служил его отец.

И по этому случаю в юбилейный год великого танцовщика и балетмейстера на станции, что в селе Раздольное, не только установили памятную доску, но и открыли выставку, которая рассказывает о жизни, творчестве и непростой судьбе Рудольфа Нуреева.

Как сообщили в пресс-службе Приморской сцены Мариинского театра, на открытие приехали представители фонда Рудольфа Нуреева, а также почётные гости из Санкт-Петербурга, Казани и Уфы.

Выступая на церемонии открытия, художественный руководитель балетной труппы Приморской сцены Эльдар Алиев — а он был лично знаком с Рудольфом Нуреевым, — сравнил его с кометой, человеком-молнией, явлением ярким, стремительным и незабываемым.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как идёт подготовка к установке мемориальной доски.

Не человек — комета: юбилей Рудольфа Нуреева отметят в Приморском крае
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#Новости#Культура#Балет#Память#Приморская сцена Мариинского театра#Приморский край
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