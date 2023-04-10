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Posted 10 апреля 2023, 03:33

Published 10 апреля 2023, 03:33

Modified 10 апреля 2023, 03:35

Updated 10 апреля 2023, 03:35

Прокуратура заинтересовалась рухнувшим колесом обозрения в Приморье

10 апреля 2023, 03:33
Сюжет
Происшествие
Колесо обозрения демонтировали в парке аттракционов в Арсеньеве. Прокуратура проверит соответствие требованиям по безопасности проводимых работ.

Согласно данным прокуратуры Приморья, на место происшествия выехал заместитель прокурора города. Согласно первичной информации, проводился демонтаж колеса, который контролировал новый собственник объекта.

Надзорное ведомство даст оценку полноте исполнения требований безопасности к производству работ. По результатам проверки, при наличии оснований, прокуратура примет исчерпывающий комплекс мер реагирования.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало об этой ситуации. Многие местные жители переполошились: было непонятно, почему именно колесо рухнуло». В администрации Арсеньева разъяснили ситуацию и поделились планами по поводу парка аттракционов.

Колесо обозрения «рухнуло» в одном из городов Приморья — видео
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#Новости#Происшествие#Прокуратура#Приморский край
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