Прокуратура заинтересовалась рухнувшим колесом обозрения в Приморье

Posted 10 апреля 2023, 03:33
Published 10 апреля 2023, 03:33
Modified 10 апреля 2023, 03:35
Updated 10 апреля 2023, 03:35
Согласно данным прокуратуры Приморья, на место происшествия выехал заместитель прокурора города. Согласно первичной информации, проводился демонтаж колеса, который контролировал новый собственник объекта.
Надзорное ведомство даст оценку полноте исполнения требований безопасности к производству работ. По результатам проверки, при наличии оснований, прокуратура примет исчерпывающий комплекс мер реагирования.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало об этой ситуации. Многие местные жители переполошились: было непонятно, почему именно колесо рухнуло». В администрации Арсеньева разъяснили ситуацию и поделились планами по поводу парка аттракционов.